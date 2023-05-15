Пирожное-макарон — популярное во всем мире французское кондитерское изделие. Делают их из яичных белков, сахарной пудры, сиропа и молотого миндаля.
Маленькие французские печеньки можно купить в магазине или же приготовить самостоятельно. Главное — знать несколько секретов.
Факты ICTV узнавали, как в домашних условиях приготовить макароны и подготовили для вас простой рецепт французского десерта.
Воздушный французский десерт: как приготовить макарон
Вам понадобится:
- миндальная мука — 2/3 стакана;
- сахарная пудра — 1,5 стакана;
- яичные белки — 3 шт;
- сахар — 5 ст. л;
- ванильный экстракт — 1 ст. л.
Для начинки:
- желтки — 2 шт;
- сахар или сахарная пудра — 1/4 стакана;
- сливочное масло — 7 ст. л;
- молоко — 3,5 ст. л;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Как готовить
- В чистой сухой миске смешайте пудру и миндальную муку.
- Взбейте яичные белки на средней скорости миксера до образования пузырьков воздуха на поверхности.
- Постепенно добавляйте сахар и ванильный экстракт. Увеличьте скорость миксера, чтобы сахар полностью растворился.
- Осторожно смешайте белковую смесь с мукой, используя силиконовую лопатку. У вас должна получиться однородная смесь, но не очень жидкая.
- Разогрейте духовку до 120 °C и застелите противень пергаментом. Нарисуйте на бумаге круги диаметром 2,5 см каждый, оставляя между ними расстояние 2-4 см.
- Переложите готовое тесто в кондитерский мешок и выдавите его на противень в заготовленные круги.
- Выдавливать тесто нужно плавно, а последним резким движением необходимо оставить небольшой хвостик.
- Когда все кружочки будут заполнены, поднимите противень и постучите им несколько раз по столу, чтобы тесто приняло равномерную форму и хвостики исчезли.
- Оставьте противень с тестом при комнатной температуре на 15-20 мин. По истечении времени проверьте тесто: коснитесь его. Если оно прилипло к пальцам прилипло, оставьте его еще на 10 мин.
- Выпекайте макароны около 14 минут при 150 °C (это зависит от характеристик каждой духовки).
- Когда печенье будет готово, дайте макаронам остыть, а затем снимите их с противня.
Как приготовить начинку
- Разрежьте на куски сливочное масло и размягчите его до однородной массы.
- Взбейте яичные желтки с сахаром до полного растворения, затем добавьте молоко и снова взбейте смесь.
- Поставьте начинку на огонь и готовим к загущению. Масса должна увеличиться. Следите за огнем и регулируйте его, чтобы смесь не свернулась и не подгорела.
- Вылейте начинку в миску и тщательно перемешайте, пока она полностью не остынет.
- Добавьте масло и размешайте до консистенции крема.
- Теперь намажьте готовой начинкой макароны и соедините две половинки печенья.
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