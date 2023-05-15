Пирожное-макарон — популярное во всем мире французское кондитерское изделие. Делают их из яичных белков, сахарной пудры, сиропа и молотого миндаля.

Маленькие французские печеньки можно купить в магазине или же приготовить самостоятельно. Главное — знать несколько секретов.

Факты ICTV узнавали, как в домашних условиях приготовить макароны и подготовили для вас простой рецепт французского десерта.

Воздушный французский десерт: как приготовить макарон

Вам понадобится:

миндальная мука — 2/3 стакана;

сахарная пудра — 1,5 стакана;

яичные белки — 3 шт;

сахар — 5 ст. л;

ванильный экстракт — 1 ст. л.

Для начинки:

желтки — 2 шт;

сахар или сахарная пудра — 1/4 стакана;

сливочное масло — 7 ст. л;

молоко — 3,5 ст. л;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Как готовить

В чистой сухой миске смешайте пудру и миндальную муку. Взбейте яичные белки на средней скорости миксера до образования пузырьков воздуха на поверхности. Постепенно добавляйте сахар и ванильный экстракт. Увеличьте скорость миксера, чтобы сахар полностью растворился. Осторожно смешайте белковую смесь с мукой, используя силиконовую лопатку. У вас должна получиться однородная смесь, но не очень жидкая. Разогрейте духовку до 120 °C и застелите противень пергаментом. Нарисуйте на бумаге круги диаметром 2,5 см каждый, оставляя между ними расстояние 2-4 см. Переложите готовое тесто в кондитерский мешок и выдавите его на противень в заготовленные круги. Выдавливать тесто нужно плавно, а последним резким движением необходимо оставить небольшой хвостик. Когда все кружочки будут заполнены, поднимите противень и постучите им несколько раз по столу, чтобы тесто приняло равномерную форму и хвостики исчезли. Оставьте противень с тестом при комнатной температуре на 15-20 мин. По истечении времени проверьте тесто: коснитесь его. Если оно прилипло к пальцам прилипло, оставьте его еще на 10 мин. Выпекайте макароны около 14 минут при 150 °C (это зависит от характеристик каждой духовки). Когда печенье будет готово, дайте макаронам остыть, а затем снимите их с противня.

Как приготовить начинку

Разрежьте на куски сливочное масло и размягчите его до однородной массы. Взбейте яичные желтки с сахаром до полного растворения, затем добавьте молоко и снова взбейте смесь. Поставьте начинку на огонь и готовим к загущению. Масса должна увеличиться. Следите за огнем и регулируйте его, чтобы смесь не свернулась и не подгорела. Вылейте начинку в миску и тщательно перемешайте, пока она полностью не остынет. Добавьте масло и размешайте до консистенции крема. Теперь намажьте готовой начинкой макароны и соедините две половинки печенья.

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