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Еда

Нежный французский десерт: как приготовить макарон дома

15 мая 2023, 13:29
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Макаруни
Источник: Pexels

Пирожное-макарон — популярное во всем мире французское кондитерское изделие. Делают их из яичных белков, сахарной пудры, сиропа и молотого миндаля.

Маленькие французские печеньки можно купить в магазине или же приготовить самостоятельно. Главное — знать несколько секретов.

Факты ICTV узнавали, как в домашних условиях приготовить макароны и подготовили для вас простой рецепт французского десерта.

Воздушный французский десерт: как приготовить макарон

Вам понадобится:

  • миндальная мука — 2/3 стакана;
  • сахарная пудра — 1,5 стакана;
  • яичные белки — 3 шт;
  • сахар — 5 ст. л;
  • ванильный экстракт — 1 ст. л.

Для начинки:

  • желтки — 2 шт;
  • сахар или сахарная пудра — 1/4 стакана;
  • сливочное масло — 7 ст. л;
  • молоко — 3,5 ст. л;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

Как готовить

  1. В чистой сухой миске смешайте пудру и миндальную муку.
  2. Взбейте яичные белки на средней скорости миксера до образования пузырьков воздуха на поверхности.
  3. Постепенно добавляйте сахар и ванильный экстракт. Увеличьте скорость миксера, чтобы сахар полностью растворился.
  4. Осторожно смешайте белковую смесь с мукой, используя силиконовую лопатку. У вас должна получиться однородная смесь, но не очень жидкая.
  5. Разогрейте духовку до 120 °C и застелите противень пергаментом. Нарисуйте на бумаге круги диаметром 2,5 см каждый, оставляя между ними расстояние 2-4 см.
  6. Переложите готовое тесто в кондитерский мешок и выдавите его на противень в заготовленные круги.
  7. Выдавливать тесто нужно плавно, а последним резким движением необходимо оставить небольшой хвостик.
  8. Когда все кружочки будут заполнены, поднимите противень и постучите им несколько раз по столу, чтобы тесто приняло равномерную форму и хвостики исчезли.
  9. Оставьте противень с тестом при комнатной температуре на 15-20 мин. По истечении времени проверьте тесто: коснитесь его. Если оно прилипло к пальцам прилипло, оставьте его еще на 10 мин.
  10. Выпекайте макароны около 14 минут при 150 °C (это зависит от характеристик каждой духовки).
  11. Когда печенье будет готово, дайте макаронам остыть, а затем снимите их с противня.

Как приготовить начинку

  1. Разрежьте на куски сливочное масло и размягчите его до однородной массы.
  2. Взбейте яичные желтки с сахаром до полного растворения, затем добавьте молоко и снова взбейте смесь.
  3. Поставьте начинку на огонь и готовим к загущению. Масса должна увеличиться. Следите за огнем и регулируйте его, чтобы смесь не свернулась и не подгорела.
  4. Вылейте начинку в миску и тщательно перемешайте, пока она полностью не остынет.
  5. Добавьте масло и размешайте до консистенции крема.
  6. Теперь намажьте готовой начинкой макароны и соедините две половинки печенья.

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