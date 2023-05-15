Тістечко-макарон – популярний у всьому світі французький кондитерський виріб. Виготовляють їх з яєчних білків, цукрової пудри, сиропу та меленого мигдалю.

Маленьке французьке печиво можна купити в магазині або ж приготувати самостійно. Головне – знати кілька секретів.

Факти ICTV дізнавалися, як в домашніх умовах приготувати макарони та підготували для вас простий рецепт французького десерту.

Повітряний французький десерт: як приготувати макарон

Вам знадобиться:

мигдальне борошно – 2/3 склянки;

цукрова пудра – 1,5 склянки;

яєчні білки – 3 шт;

цукор – 5 ст. л;

ванільний екстракт – 1 ст.л.

Для начинки:

жовтки – 2 шт;

цукор або цукрова пудра – 1/4 склянки;

вершкове масло – 7 ст.л;

молоко – 3,5 ст.л;

ванільний екстракт – 1 ч.л.

Як готувати

У чистій сухій мисці змішайте пудру та мигдалеве борошно. Збийте білки на середній швидкості міксера до утворення повітряних бульбашок на поверхні. Поступово додайте цукор та ванільний екстракт. Збільште швидкість міксера, щоб цукор повністю розчинився. Обережно зʼєднайте білкову суміш з борошном, використовуючи силіконову лопатку. У вас має вийти однорідна суміш, але не дуже рідка. Розігрійте духовку до 120 °C та застеліть деко пергаментом. Намалюйте на папері кола діаметром 2,5 см кожен, залишаючи між ними відстань 2–4 см. Перекладіть готове тісто в кондитерський мішок та видавіть його на деко в заготовлені кола. Видавлювати тісто потрібно плавно, а останнім різким рухом необхідно залишити невеликий хвостик. Коли всі кружальця будуть заповнені, підійміть деко і постукайте ним кілька разів по столу, щоб тісто прийняло рівномірну форму і хвостики зникли. Залиште деко з тістом при кімнатній температурі на 15-20 хв. По закінченню часу перевірте тісто: торкніться його. Якщо воно прилипло до пальців, залиште його ще на 10 хв. Випікайте макарони близько 14 хв за 150 °C (це залежить від особливостей кожної духовки). Коли печиво буде готове, дайте макаронам охолонути, а потім зніміть їх з деко.

Як приготувати начинку

Розріжте на шматки вершкове масло та розм’якшіть його до однорідної маси. Збийте жовтки з цукром до повного розчинення, а потім додайте молоко і знову збийте суміш. Поставте начинку на вогонь та готуємо до загущення. Маса має збільшитись. Слідкуйте за вогнем та регулюйте його, щоб суміш не згорнулася і не підгоріла. Вилийте начинку у миску та ретельно перемішайте, поки вона повністю не охолоне. Додайте масло та розмішайте до консистенції крему. Тепер намажте готовою начинкою макарони та з’єднайте дві половинки печива.