Тістечко-макарон – популярний у всьому світі французький кондитерський виріб. Виготовляють їх з яєчних білків, цукрової пудри, сиропу та меленого мигдалю.
Маленьке французьке печиво можна купити в магазині або ж приготувати самостійно. Головне – знати кілька секретів.
Факти ICTV дізнавалися, як в домашніх умовах приготувати макарони та підготували для вас простий рецепт французького десерту.
Повітряний французький десерт: як приготувати макарон
Вам знадобиться:
- мигдальне борошно – 2/3 склянки;
- цукрова пудра – 1,5 склянки;
- яєчні білки – 3 шт;
- цукор – 5 ст. л;
- ванільний екстракт – 1 ст.л.
Для начинки:
- жовтки – 2 шт;
- цукор або цукрова пудра – 1/4 склянки;
- вершкове масло – 7 ст.л;
- молоко – 3,5 ст.л;
- ванільний екстракт – 1 ч.л.
Як готувати
- У чистій сухій мисці змішайте пудру та мигдалеве борошно.
- Збийте білки на середній швидкості міксера до утворення повітряних бульбашок на поверхні.
- Поступово додайте цукор та ванільний екстракт. Збільште швидкість міксера, щоб цукор повністю розчинився.
- Обережно зʼєднайте білкову суміш з борошном, використовуючи силіконову лопатку. У вас має вийти однорідна суміш, але не дуже рідка.
- Розігрійте духовку до 120 °C та застеліть деко пергаментом. Намалюйте на папері кола діаметром 2,5 см кожен, залишаючи між ними відстань 2–4 см.
- Перекладіть готове тісто в кондитерський мішок та видавіть його на деко в заготовлені кола.
- Видавлювати тісто потрібно плавно, а останнім різким рухом необхідно залишити невеликий хвостик.
- Коли всі кружальця будуть заповнені, підійміть деко і постукайте ним кілька разів по столу, щоб тісто прийняло рівномірну форму і хвостики зникли.
- Залиште деко з тістом при кімнатній температурі на 15-20 хв. По закінченню часу перевірте тісто: торкніться його. Якщо воно прилипло до пальців, залиште його ще на 10 хв.
- Випікайте макарони близько 14 хв за 150 °C (це залежить від особливостей кожної духовки).
- Коли печиво буде готове, дайте макаронам охолонути, а потім зніміть їх з деко.
Як приготувати начинку
- Розріжте на шматки вершкове масло та розм’якшіть його до однорідної маси.
- Збийте жовтки з цукром до повного розчинення, а потім додайте молоко і знову збийте суміш.
- Поставте начинку на вогонь та готуємо до загущення. Маса має збільшитись. Слідкуйте за вогнем та регулюйте його, щоб суміш не згорнулася і не підгоріла.
- Вилийте начинку у миску та ретельно перемішайте, поки вона повністю не охолоне.
- Додайте масло та розмішайте до консистенції крему.
- Тепер намажте готовою начинкою макарони та з’єднайте дві половинки печива.