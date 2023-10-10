Ці чудові легкі тістечка мають величезну історію та ніколи не затримуються на столі. Зазвичай їх подають у елегантних кафе та ресторанах, але ми розкажемо, як приготувати еклери вдома.
На початку XIX століття еклер набув шаленої популярності в усьому світі. За однією з версій, назва десерту походить від французького слова блискавка, оскільки тістечко було таким смачним, що миттєво зникало з очей.
До речі, рецепт також зі Франції, його вигадав знаменитий паризький кухар і кондитер Марі-Антуан Карем.
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Як приготувати еклери вдома: покроковий рецепт
Щоб приготувати еклери в домашніх умовах, нам знадобиться час, натхнення і звісно, продукти.
Інгредієнти
Для тіста:
- холодна вода – 250 мл
- свіже молоко – 500 мл
- масло вершкове – 250 г
- сіль дрібна – 10 г
- цукор – 20 г
- борошно – 270 г
- яйця курячі – 10 шт
Для крема:
- вершки жирні – 300 г
- цукрова пудра – 100 г
Приготування
- Масло порубати на шматки й відправити в сотейник. Сюди ж влити молоко і воду. Поставити сотейник на вогонь і закип’ятити.
- Коли маса піде бульбашками, всипати борошно, просіяне крізь сито, і гарненько все перемішати дерев’яною лопаткою.
- Далі треба пильнувати наше тісто, допоки воно не набуде однорідності.
- Коли маса почне відвалюватися від лопатки, зняти з вогню та відставити.
- Потім гаряче тісто треба збити міксером на низьких обертах, поступово додаючи по одному яйця.
- Якщо тісто набуває еластичної консистенції та за густотою нагадує густу сметану, воно готове.
- Перекладіть масу у кондитерський мішок та висаджуйте на змащене деко смужки тіста розміром 1,5 см на 15 см.
- Після чого поставте у гарячу духовку та випікайте протягом 25 хвилин.
- Далі готуємо крем для еклерів. Для цього збиваємо вершки з цукровою пудрою в стійку масу.
- Потім дістаємо з духовки еклери, даємо трохи охолонути, розрізаємо кожну заготовку та використовуючи кулінарний мішок із насадкою, начиняємо вершковим кремом.
Ось вийшов чудовий десерт. Смачного!
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