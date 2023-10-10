Ці чудові легкі тістечка мають величезну історію та ніколи не затримуються на столі. Зазвичай їх подають у елегантних кафе та ресторанах, але ми розкажемо, як приготувати еклери вдома.

На початку XIX століття еклер набув шаленої популярності в усьому світі. За однією з версій, назва десерту походить від французького слова блискавка, оскільки тістечко було таким смачним, що миттєво зникало з очей.

До речі, рецепт також зі Франції, його вигадав знаменитий паризький кухар і кондитер Марі-Антуан Карем.

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Як приготувати еклери вдома: покроковий рецепт

Щоб приготувати еклери в домашніх умовах, нам знадобиться час, натхнення і звісно, продукти.

Інгредієнти

Для тіста:

холодна вода – 250 мл

свіже молоко – 500 мл

масло вершкове – 250 г

сіль дрібна – 10 г

цукор – 20 г

борошно – 270 г

яйця курячі – 10 шт

Для крема:

вершки жирні – 300 г

цукрова пудра – 100 г

Приготування

Масло порубати на шматки й відправити в сотейник. Сюди ж влити молоко і воду. Поставити сотейник на вогонь і закип’ятити. Коли маса піде бульбашками, всипати борошно, просіяне крізь сито, і гарненько все перемішати дерев’яною лопаткою. Далі треба пильнувати наше тісто, допоки воно не набуде однорідності. Коли маса почне відвалюватися від лопатки, зняти з вогню та відставити. Потім гаряче тісто треба збити міксером на низьких обертах, поступово додаючи по одному яйця. Якщо тісто набуває еластичної консистенції та за густотою нагадує густу сметану, воно готове. Перекладіть масу у кондитерський мішок та висаджуйте на змащене деко смужки тіста розміром 1,5 см на 15 см. Після чого поставте у гарячу духовку та випікайте протягом 25 хвилин. Далі готуємо крем для еклерів. Для цього збиваємо вершки з цукровою пудрою в стійку масу. Потім дістаємо з духовки еклери, даємо трохи охолонути, розрізаємо кожну заготовку та використовуючи кулінарний мішок із насадкою, начиняємо вершковим кремом.

Ось вийшов чудовий десерт. Смачного!