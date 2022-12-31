Журналисты одного из ведущих украинских СМИ собрали пять лучших рецептов горячих безалкогольных напитков, которые наполнят зимние дни неповторимой атмосферой праздников.

Облепиховый чай с медом

Когда хочется согреться и укрепить свой иммунитет, лучшим выбором станет облепиховый чай.

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Ингредиенты:

облепиха – 150 г;

вода – 500 мл;

черный чай – 2 ст. л;

мед – 2 ст. л.

Приготовление

Хорошо промыть облепиху, большую часть ягод растолочь. В облепиховое пюре добавить черный чай, залить крутым кипятком, дать настояться в течение 7-10 мин. Непосредственно перед употреблением добавить мед, чтобы он не успел потерять свою питательность и пользу.

Коктейль Бодрость духа

Этот вариант подойдет для тех, кому зимой важно остаться бодрым и наполненным силами.

Ингредиенты:

клубника – 100 г;

ананас – 100 г;

½ лимона.

Приготовление

Вымыть клубнику, очистить ананас и лимон. Все загрузить в соковыжиматель и напиток бодрости готов. Всего несколько минут и заряд витаминами вам гарантирован.

Зимний сидр

Вкусный напиток из яблок подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного употребления.

Ингредиенты:

яблочный сок;

сушеные яблоки;

корица.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты. На слабом огне довести до кипения. Перед подачей лучше охладить.

Глинтвейн

Ни одна зима не может обойтись без любимого глинтвейна. А его приготовление станет приятным занятием, которое может собрать вместе всю семью.

Ингредиенты:

темный виноградный сок – 1 л;

гвоздика – 4 стручка;

корень имбиря – половина чайной ложки;

молотая корица – четверть чайной ложки;

мускатный орех – щепотка;

лимон – 1 шт.

Приготовление

Смешать гвоздику, имбирь, корицу и мускатный орех. Нагреть черный виноградный сок, не доводя до кипения. Помыть в горячей воде лимон, порезать, убрав косточки. Добавить в горячий сок приправу и лимон, хорошо перемешать и накрыть крышкой. Настоять напиток 30 мин и можно подавать.

Мандариновый лимонад

Прекрасный напиток, который наполнит жилище сказочным ароматом праздничных мандарин.

Ингредиенты:

мандарины – 1-2 кг;

газированная вода – 2 л;

сахар – 4-6 ст. л.

Приготовление

Растворить сахар в небольшом количестве подогретой воды. Мандарины очистить, вытащить косточки и пропустить через блендер. Выжать половину лимона, очистить цедру. В емкость вылить газировку и сахарный сироп. Добавить мандариновое пюре, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешать, по желанию добавить лед.