Журналисты одного из ведущих украинских СМИ собрали пять лучших рецептов горячих безалкогольных напитков, которые наполнят зимние дни неповторимой атмосферой праздников.
Облепиховый чай с медом
Когда хочется согреться и укрепить свой иммунитет, лучшим выбором станет облепиховый чай.
Ингредиенты:
- облепиха – 150 г;
- вода – 500 мл;
- черный чай – 2 ст. л;
- мед – 2 ст. л.
Приготовление
Хорошо промыть облепиху, большую часть ягод растолочь. В облепиховое пюре добавить черный чай, залить крутым кипятком, дать настояться в течение 7-10 мин. Непосредственно перед употреблением добавить мед, чтобы он не успел потерять свою питательность и пользу.
Коктейль Бодрость духа
Этот вариант подойдет для тех, кому зимой важно остаться бодрым и наполненным силами.
Ингредиенты:
- клубника – 100 г;
- ананас – 100 г;
- ½ лимона.
Приготовление
Вымыть клубнику, очистить ананас и лимон. Все загрузить в соковыжиматель и напиток бодрости готов. Всего несколько минут и заряд витаминами вам гарантирован.
Зимний сидр
Вкусный напиток из яблок подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного употребления.
Ингредиенты:
- яблочный сок;
- сушеные яблоки;
- корица.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты. На слабом огне довести до кипения. Перед подачей лучше охладить.
Глинтвейн
Ни одна зима не может обойтись без любимого глинтвейна. А его приготовление станет приятным занятием, которое может собрать вместе всю семью.
Ингредиенты:
- темный виноградный сок – 1 л;
- гвоздика – 4 стручка;
- корень имбиря – половина чайной ложки;
- молотая корица – четверть чайной ложки;
- мускатный орех – щепотка;
- лимон – 1 шт.
Приготовление
Смешать гвоздику, имбирь, корицу и мускатный орех. Нагреть черный виноградный сок, не доводя до кипения. Помыть в горячей воде лимон, порезать, убрав косточки. Добавить в горячий сок приправу и лимон, хорошо перемешать и накрыть крышкой. Настоять напиток 30 мин и можно подавать.
Мандариновый лимонад
Прекрасный напиток, который наполнит жилище сказочным ароматом праздничных мандарин.
Ингредиенты:
- мандарины – 1-2 кг;
- газированная вода – 2 л;
- сахар – 4-6 ст. л.
Приготовление
Растворить сахар в небольшом количестве подогретой воды. Мандарины очистить, вытащить косточки и пропустить через блендер. Выжать половину лимона, очистить цедру. В емкость вылить газировку и сахарный сироп. Добавить мандариновое пюре, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешать, по желанию добавить лед.