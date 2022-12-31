Журналісти одного з провідних українських ЗМІ зібрали п’ять кращих рецептів гарячих безалкогольних напоїв, які наповнять зимові дні неповторною атмосферою свят.

Обліпиховий чай з медом

Коли хочеться зігрітися і зміцнити свій імунітет, кращим вибором стане обліпиховий чай.

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Інгредієнти:

обліпиха – 150 г;

вода – 500 мл;

чорний чай – 2 ст. л;

мед – 2 ст. л.

Приготування

Добре промити обліпиху, більшу частину ягід потовкти. У обліпихове пюре додати чорний чай, залити крутим окропом, дати настоятися протягом 7-10 хв. Безпосередньо перед вживанням додати мед, щоб він не встиг втратити свою поживність і користь.

Коктейль Бадьорість духу

Цей варіант підійде для тих, кому взимку важливо залишитися бадьорим і наповненим силами.

Інгредієнти:

полуниця – 100 г;

ананас – 100 г;

½ лимона.

Приготування

Помити полуницю, очистити ананас і лимон. Все завантажити в соковижималку і напій бадьорості готовий. Лише кілька хвилин і заряд вітамінами вам гарантований.

Зимовий сидр

Смачний напій з яблук підійде як для святкового столу, так і для повсякденного вживання.

Інгредієнти:

яблучний сік;

сушені яблука;

кориця.

Приготування

Змішайте всі інгредієнти. На слабкому вогні довести до кипіння. Перед подачею краще охолодити.

Глінтвейн

Жодна зима не може обійтися без улюбленого глінтвейну. А його приготування стане приємним заняттям, яке може зібрати разом всю сім’ю.

Інгредієнти:

т емний виноградний сік – 1 л;

емний виноградний сік – 1 л; гвоздика – 4 стручка;

корінь імбиру – половина чайної ложки;

мелена кориця – чверть чайної ложки;

мускатний горіх — щіпка;

лимон – 1 шт.

Приготування

Змішати гвоздику, імбир, корицю і мускатний горіх. Нагріти чорний виноградний сік, не доводячи до кипіння. Помити в гарячій воді лимон, порізати, прибравши кісточки. Додати в гарячий сік приправу і лимон, добре перемішати і накрити кришкою. Настояти напій 30 хв і можна подавати.

Мандариновий лимонад

Прекрасний напій, який наповнить житло казковим ароматом святкових мандарин.

Інгредієнти:

мандарини – 1-2 кг;

газована вода – 2 л;

цукор – 4-6 ст. л.

Приготування

Розчинити цукор в невеликій кількості підігрітої води. Мандарини очистити, витягнути кісточки і пропустити через блендер. Вичавити половину лимона, Очистити цедру. У ємність вилити газовану воду і цукровий сироп. Додати мандаринове пюре, лимонний сік і цедру. Ретельно перемішати, за бажанням додати лід.