Журналісти одного з провідних українських ЗМІ зібрали п’ять кращих рецептів гарячих безалкогольних напоїв, які наповнять зимові дні неповторною атмосферою свят.
Обліпиховий чай з медом
Коли хочеться зігрітися і зміцнити свій імунітет, кращим вибором стане обліпиховий чай.
Інгредієнти:
- обліпиха – 150 г;
- вода – 500 мл;
- чорний чай – 2 ст. л;
- мед – 2 ст. л.
Приготування
Добре промити обліпиху, більшу частину ягід потовкти. У обліпихове пюре додати чорний чай, залити крутим окропом, дати настоятися протягом 7-10 хв. Безпосередньо перед вживанням додати мед, щоб він не встиг втратити свою поживність і користь.
Коктейль Бадьорість духу
Цей варіант підійде для тих, кому взимку важливо залишитися бадьорим і наповненим силами.
Інгредієнти:
- полуниця – 100 г;
- ананас – 100 г;
- ½ лимона.
Приготування
Помити полуницю, очистити ананас і лимон. Все завантажити в соковижималку і напій бадьорості готовий. Лише кілька хвилин і заряд вітамінами вам гарантований.
Зимовий сидр
Смачний напій з яблук підійде як для святкового столу, так і для повсякденного вживання.
Інгредієнти:
- яблучний сік;
- сушені яблука;
- кориця.
Приготування
Змішайте всі інгредієнти. На слабкому вогні довести до кипіння. Перед подачею краще охолодити.
Глінтвейн
Жодна зима не може обійтися без улюбленого глінтвейну. А його приготування стане приємним заняттям, яке може зібрати разом всю сім’ю.
Інгредієнти:
- темний виноградний сік – 1 л;
- гвоздика – 4 стручка;
- корінь імбиру – половина чайної ложки;
- мелена кориця – чверть чайної ложки;
- мускатний горіх — щіпка;
- лимон – 1 шт.
Приготування
Змішати гвоздику, імбир, корицю і мускатний горіх. Нагріти чорний виноградний сік, не доводячи до кипіння. Помити в гарячій воді лимон, порізати, прибравши кісточки. Додати в гарячий сік приправу і лимон, добре перемішати і накрити кришкою. Настояти напій 30 хв і можна подавати.
Мандариновий лимонад
Прекрасний напій, який наповнить житло казковим ароматом святкових мандарин.
Інгредієнти:
- мандарини – 1-2 кг;
- газована вода – 2 л;
- цукор – 4-6 ст. л.
Приготування
Розчинити цукор в невеликій кількості підігрітої води. Мандарини очистити, витягнути кісточки і пропустити через блендер. Вичавити половину лимона, Очистити цедру. У ємність вилити газовану воду і цукровий сироп. Додати мандаринове пюре, лимонний сік і цедру. Ретельно перемішати, за бажанням додати лід.