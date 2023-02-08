14 февраля традиционно отмечают День святого Валентина. В эту дату влюбленные пары всячески пытаются порадовать друг друга и удивить, кто-то придумывает романтические свидания, а кто-то гадает, что же приготовить, чтобы любимый человек был в восторге.
В День всех влюбленных, наверняка, у вас не будет много времени на кулинарные шедевры, однако если оно все же есть, то предлагаем вам подборку рецептов. Что приготовить на День святого Валентина 2023 — далее в материале.
Пицца в форме сердца
Ингредиенты для теста:
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- мука — 320 грамм;
- вода (кипяток) — 200 мл;
- яйца — 2 штуки;
- оливковое масло — 2 столовых ложки;
- соль — 0,5 чайной ложки.
Соус:
- томатная паста — 3 столовых ложки;
- базилик (свежий или сушеный) — 10 грамм;
- смесь молотых перцев — 0,5 чайной ложки.
Начинка:
- моцарелла — 200 грамм;
- черри — 100 грамм;
- салями — 100 грамм.
Способ приготовления:
- Базилик вымыть, обсушить и мелко порубить. Можно использовать сушеный.
- Соединить томатную пасту с базиликом и смесью перцев. Перемешать.
- Моцареллу нарезать тонкими ломтиками. Черри вымыть, обсушить и нарезать кружочками. Салями также нарезать тонкими кружочками.
- Взять емкость и просеять муку горкой. Добавить соль.
- В центре муки сделать углубление и вылить в него кипяток.
- Замесить тесто. Добавить яйца и оливковое масло. Продолжать вымешивать тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
- Готовое тесто раскатать в круг и сформировать сердце. Края подогнуть, чтобы они были толще.
- Переложить получившуюся заготовку на застеленный пергаментом противень.
- Смазать тесто соусом и выложить начинку.
- Выпекать пиццу в течении 15-20 минут в духовке при температуре 180°С.
Салат Гранатовое сердце
Ингредиенты:
- копченая курица — 100 грамм;
- варенные яйца — 2 штуки;
- гранат — 1 штука;
- маринованный огурец — 1 штука;
- вареный рис — 100 грамм;
- лук — 1 штука;
- вареная свекла — 1 штука;
- майонез, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- На плоскую тарелку выложить вареный рис, сформировав из него сердце и немного смазать майонезом.
- Нарезать кубиками копченую курицу и выложить поверх риса.
- Смазать курицу майонезом и выложить поверх нарезанный кубиками маринованный огурец.
- Нарезать или натереть на терке яйца. Выложить их на огурцы, посолить и смазать майонезом.
- Выложить нарезанный кубиками лук.
- Свеклу натереть на терке и выложить поверх лука, формируя форму сердца.
- Оформить бока салата майонезом, а верхушку выложить гранатовыми зернами.
Творожная запеканка с белым шоколадом
Ингредиенты:
- творог — 250 грамм;
- жирна сметана — 150 грамм;
- белый шоколад — 100 грамм;
- сахар — 50 грамм;
- яйца — 3 штуки;
- крахмал — 3 столовых ложки.
Способ приготовления:
- В миске взбить яйца с сахаром в пышную пену. Аккуратно подмешать творог, сметану, крахмал, взбить до однородности.
- Белый шоколад растопить и влить к творожной смеси, хорошо перемешать.
- Форму смазать сливочным маслом и выложить творожную смесь. Духовку разогреть до 180°С и выпекать в течении 30 минут.
Если у вас есть формы для кексов, то можно сделать запеканку в них. Еще лучше — если они в форме сердца. По желанию украсьте ягодами или веточкой мяты.