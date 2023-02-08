14 февраля традиционно отмечают День святого Валентина. В эту дату влюбленные пары всячески пытаются порадовать друг друга и удивить, кто-то придумывает романтические свидания, а кто-то гадает, что же приготовить, чтобы любимый человек был в восторге.

В День всех влюбленных, наверняка, у вас не будет много времени на кулинарные шедевры, однако если оно все же есть, то предлагаем вам подборку рецептов. Что приготовить на День святого Валентина 2023 — далее в материале.

Пицца в форме сердца

Ингредиенты для теста:

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мука — 320 грамм;

вода (кипяток) — 200 мл;

яйца — 2 штуки;

оливковое масло — 2 столовых ложки;

соль — 0,5 чайной ложки.

Соус:

томатная паста — 3 столовых ложки;

базилик (свежий или сушеный) — 10 грамм;

смесь молотых перцев — 0,5 чайной ложки.

Начинка:

моцарелла — 200 грамм;

черри — 100 грамм;

салями — 100 грамм.

Способ приготовления:

Базилик вымыть, обсушить и мелко порубить. Можно использовать сушеный. Соединить томатную пасту с базиликом и смесью перцев. Перемешать. Моцареллу нарезать тонкими ломтиками. Черри вымыть, обсушить и нарезать кружочками. Салями также нарезать тонкими кружочками. Взять емкость и просеять муку горкой. Добавить соль. В центре муки сделать углубление и вылить в него кипяток. Замесить тесто. Добавить яйца и оливковое масло. Продолжать вымешивать тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто раскатать в круг и сформировать сердце. Края подогнуть, чтобы они были толще. Переложить получившуюся заготовку на застеленный пергаментом противень. Смазать тесто соусом и выложить начинку. Выпекать пиццу в течении 15-20 минут в духовке при температуре 180°С.

Салат Гранатовое сердце

Ингредиенты:

копченая курица — 100 грамм;

варенные яйца — 2 штуки;

гранат — 1 штука;

маринованный огурец — 1 штука;

вареный рис — 100 грамм;

лук — 1 штука;

вареная свекла — 1 штука;

майонез, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

На плоскую тарелку выложить вареный рис, сформировав из него сердце и немного смазать майонезом. Нарезать кубиками копченую курицу и выложить поверх риса. Смазать курицу майонезом и выложить поверх нарезанный кубиками маринованный огурец. Нарезать или натереть на терке яйца. Выложить их на огурцы, посолить и смазать майонезом. Выложить нарезанный кубиками лук. Свеклу натереть на терке и выложить поверх лука, формируя форму сердца. Оформить бока салата майонезом, а верхушку выложить гранатовыми зернами.

Творожная запеканка с белым шоколадом

Ингредиенты:

творог — 250 грамм;

жирна сметана — 150 грамм;

белый шоколад — 100 грамм;

сахар — 50 грамм;

яйца — 3 штуки;

крахмал — 3 столовых ложки.

Способ приготовления:

В миске взбить яйца с сахаром в пышную пену. Аккуратно подмешать творог, сметану, крахмал, взбить до однородности. Белый шоколад растопить и влить к творожной смеси, хорошо перемешать. Форму смазать сливочным маслом и выложить творожную смесь. Духовку разогреть до 180°С и выпекать в течении 30 минут.

Если у вас есть формы для кексов, то можно сделать запеканку в них. Еще лучше — если они в форме сердца. По желанию украсьте ягодами или веточкой мяты.