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Еда

Гранатовое сердце и запеканка: что приготовить на День святого Валентина

8 февраля 2023, 12:55
Анна Голишевская Редактор сайта
валентина
Источник: Unsplash

14 февраля традиционно отмечают День святого Валентина. В эту дату влюбленные пары всячески пытаются порадовать друг друга и удивить, кто-то придумывает романтические свидания, а кто-то гадает, что же приготовить, чтобы любимый человек был в восторге.

В День всех влюбленных, наверняка, у вас не будет много времени на кулинарные шедевры, однако если оно все же есть, то предлагаем вам подборку рецептов. Что приготовить на День святого Валентина 2023 — далее в материале.

Пицца в форме сердца

піца

Фото — Unsplash

Ингредиенты для теста:

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  • мука — 320 грамм;
  • вода (кипяток) — 200 мл;
  • яйца — 2 штуки;
  • оливковое масло — 2 столовых ложки;
  • соль — 0,5 чайной ложки.

Соус:

  • томатная паста — 3 столовых ложки;
  • базилик (свежий или сушеный) — 10 грамм;
  • смесь молотых перцев — 0,5 чайной ложки.

Начинка: 

  • моцарелла — 200 грамм;
  • черри — 100 грамм;
  • салями — 100 грамм.

Способ приготовления:

  1. Базилик вымыть, обсушить и мелко порубить. Можно использовать сушеный.
  2. Соединить томатную пасту с базиликом и смесью перцев. Перемешать.
  3. Моцареллу нарезать тонкими ломтиками. Черри вымыть, обсушить и нарезать кружочками. Салями также нарезать тонкими кружочками.
  4. Взять емкость и просеять муку горкой. Добавить соль.
  5. В центре муки сделать углубление и вылить в него кипяток.
  6. Замесить тесто. Добавить яйца и оливковое масло. Продолжать вымешивать тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
  7. Готовое тесто раскатать в круг и сформировать сердце. Края подогнуть, чтобы они были толще.
  8. Переложить получившуюся заготовку на застеленный пергаментом противень.
  9. Смазать тесто соусом и выложить начинку.
  10. Выпекать пиццу в течении 15-20 минут в духовке при температуре 180°С.

Салат Гранатовое сердце

Ингредиенты: 

  • копченая курица — 100 грамм;
  • варенные яйца — 2 штуки;
  • гранат — 1 штука;
  • маринованный огурец — 1 штука;
  • вареный рис — 100 грамм;
  • лук — 1 штука;
  • вареная свекла — 1 штука;
  • майонез, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. На плоскую тарелку выложить вареный рис, сформировав из него сердце и немного смазать майонезом.
  2. Нарезать кубиками копченую курицу и выложить поверх риса.
  3. Смазать курицу майонезом и выложить поверх нарезанный кубиками маринованный огурец.
  4. Нарезать или натереть на терке яйца. Выложить их на огурцы, посолить и смазать майонезом.
  5. Выложить нарезанный кубиками лук.
  6. Свеклу натереть на терке и выложить поверх лука, формируя форму сердца.
  7. Оформить бока салата майонезом, а верхушку выложить гранатовыми зернами.

Творожная запеканка с белым шоколадом

запіканка

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • творог — 250 грамм;
  • жирна сметана — 150 грамм;
  • белый шоколад — 100 грамм;
  • сахар — 50 грамм;
  • яйца — 3 штуки;
  • крахмал — 3 столовых ложки.

Способ приготовления:

  1. В миске взбить яйца с сахаром в пышную пену. Аккуратно подмешать творог, сметану, крахмал, взбить до однородности.
  2. Белый шоколад растопить и влить к творожной смеси, хорошо перемешать.
  3. Форму смазать сливочным маслом и выложить творожную смесь. Духовку разогреть до 180°С и выпекать в течении 30 минут.

Если у вас есть формы для кексов, то можно сделать запеканку в них. Еще лучше — если они в форме сердца. По желанию украсьте ягодами или веточкой мяты.

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День святого Валентина здорова їжа Здоровое питание Свята
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