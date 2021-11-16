Чем ближе к зиме, тем меньше разнообразие сезонных фруктов на полках магазинов. Но яблоками и грушами мы будем лакомиться до весны.

Груши зимних сортов долго сохраняют сочность. Они вкусны и полезны.

Врач-диетолог, к.м.н. Олег Швец рассказывает, почему не стоит обходить вниманием этот фрукт.

Груша – мягкий сладкий плод с волокнистым содержимым, она богата антиоксидантами, растительными соединениями и пищевыми волокнами.

Среднего размера груша весом около 178 г содержит:

101 калорию,

калорию, 0,249 г жира,

жира, 27,1 г углеводов, в том числе 17,4 г сахара,

углеводов, в том числе 17,4 г сахара, 5,52 г клетчатки,

клетчатки, 1 г белка.

В плодах есть витамины С, К, калий, а также (в меньшем количестве) – кальций, железо, магний, рибофлавин, витамин В6, фолат (активная форма фолиевой кислоты).

В грушах с красной кожурой содержатся каротиноиды, флавоноиды и антоцианы, действующие как антиоксиданты.

Груши поставляют значительное количество пищевых волокон (клетчатку), что помогает контролировать вес и снизить риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Доказано исследованиями, что у людей, которые употребляют достаточно клетчатки, снижается риск преждевременной смерти и возникновения серьезных болезней.

Средняя суточная норма употребления клетчатки (согласно рекомендации Управления по профилактике заболеваний и укреплению здоровья США):

30,8-33,6 г для мужчин в возрасте до 50 лет;

для мужчин в возрасте до лет; 25,2-28 г для женщин в возрасте до 50 лет;

для женщин в возрасте до лет; 28 г для мужчин от 50 лет;

для мужчин от лет; 22,4 г для женщин от 50 лет.

Одна груша среднего размера обеспечивает 6 г пищевых волокон, что составляет примерно четверть суточной нормы для женщин в возрасте до 50 лет.

Растворимая клетчатка, содержащаяся в грушах – пектин – питает кишечные бактерии. Следовательно, хорошо влияет на состояние кишечной микрофлоры.

Клетчатка усиливает чувство сытости, а потому пропадает желание перекусить лишний раз. То есть груша способствует уменьшению веса, что делает ее важной в рационе людей с ожирением.

Кроме того, согласно американскому исследованию 2013 года, пищевые волокна груши могут играть важную роль в регулировании иммунной системы и воспалений. А с воспалениями связаны сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и ожирение.

Груша как профилактическое средство

Клетчатка груши снижает риск возникновения дивертикулита – заболевания кишечника.

Острый дивертикулит возникает, когда в выпуклых мешочках в слизистой толстой кишки, которые называются дивертикулы, развиваются инфекции и воспаления.

Вкусное слабительное

Регулярный стул кишечника имеет решающее значение для ежедневного выведения токсинов. В грушах много воды, а это помогает сохранить мягкий стул и очищает пищеварительную систему. Слабительный эффект после употребления груш обусловлен высоким содержанием клетчатки и фруктозы (природного сахара).

Груша от давления

Исследования 2019 года свидетельствуют, что у людей с метаболическим синдромом, которые ели по две груши в день в течение 12 недель, наблюдалось умеренное снижение систолического артериального и пульсового давления.

Ведь самое высокое давление является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и первой причиной смертности в мире.

Осторожно – груша!

Многие фрукты — груши также — содержат больше фруктозы, чем глюкозы. Это делает их продуктами питания с высоким содержанием FODMAP – ферментированные олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Все это — формы ферментированных короткоцепочечных углеводов. Высокое содержание FODMAP увеличивает газообразование, вздутие живота, боль и диарею у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Им рекомендовано ограничить употребление груш. Если ограничение не облегчит ситуацию, значит, дело не в грушах, и их можно снова употреблять, но в меру.