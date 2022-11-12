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Еда

Груша, запеченная с творогом — пошаговый рецепт наших бабушек

12 ноября 2022, 15:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
груша
Источник: Pexels

В мире день арбуза отмечают в августе, а ВСУ подарило нам повод праздновать этот день и в ноябре! Спасибо всем, кто приложил усилия, чтобы Херсон снова стал свободным!

А чтобы от новости об освобожденных украинских городах и селах было еще слаже, предлагаем рецепт запеченной груши с сыром по рецепту несгибаемых украинских бабушек.

Груша – полезный фрукт, которым приятно лакомиться, как в теплое время, так и в осенние холода.

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Ингредиенты:

  • несколько созревших груш
  • половина столовой ложки сметаны
  • чайная ложка лимонного сока
  • 150 г сыра (домашнего или любого, который любишь)
  • щепотка корицы и измельченных орехов
  • мед по вкусу

Груши помыть и разрезать пополам вдоль. Середину вынуть ложкой, сбрызнуть груши лимонным соком и добавить щепотку корицы.

Отдельно смешать творог, мед, сметану и выложить смесь внутрь груши.

Завернуть каждую половинку груши в фольгу и запекать в духовке 25-30 минут при 180 °C.

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Остудить и подавать на стол, украсив измельченными орешками и медом.

Источник: Береги себя

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