В мире день арбуза отмечают в августе, а ВСУ подарило нам повод праздновать этот день и в ноябре! Спасибо всем, кто приложил усилия, чтобы Херсон снова стал свободным!

А чтобы от новости об освобожденных украинских городах и селах было еще слаже, предлагаем рецепт запеченной груши с сыром по рецепту несгибаемых украинских бабушек.

Груша – полезный фрукт, которым приятно лакомиться, как в теплое время, так и в осенние холода.

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Ингредиенты:

несколько созревших груш

половина столовой ложки сметаны

чайная ложка лимонного сока

150 г сыра (домашнего или любого, который любишь)

щепотка корицы и измельченных орехов

мед по вкусу

Груши помыть и разрезать пополам вдоль. Середину вынуть ложкой, сбрызнуть груши лимонным соком и добавить щепотку корицы.

Отдельно смешать творог, мед, сметану и выложить смесь внутрь груши.

Завернуть каждую половинку груши в фольгу и запекать в духовке 25-30 минут при 180 °C.

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Остудить и подавать на стол, украсив измельченными орешками и медом.

Источник: Береги себя