В мире день арбуза отмечают в августе, а ВСУ подарило нам повод праздновать этот день и в ноябре! Спасибо всем, кто приложил усилия, чтобы Херсон снова стал свободным!
А чтобы от новости об освобожденных украинских городах и селах было еще слаже, предлагаем рецепт запеченной груши с сыром по рецепту несгибаемых украинских бабушек.
Груша – полезный фрукт, которым приятно лакомиться, как в теплое время, так и в осенние холода.
Ингредиенты:
- несколько созревших груш
- половина столовой ложки сметаны
- чайная ложка лимонного сока
- 150 г сыра (домашнего или любого, который любишь)
- щепотка корицы и измельченных орехов
- мед по вкусу
Груши помыть и разрезать пополам вдоль. Середину вынуть ложкой, сбрызнуть груши лимонным соком и добавить щепотку корицы.
Отдельно смешать творог, мед, сметану и выложить смесь внутрь груши.
Завернуть каждую половинку груши в фольгу и запекать в духовке 25-30 минут при 180 °C.
Остудить и подавать на стол, украсив измельченными орешками и медом.
Источник: Береги себя