У світі день кавуна відзначають у серпні, а ЗСУ подарувало нам привід святкувати цей день і в листопаді! Дякуємо всім, хто доклав зусиль, щоб Херсон знову став вільним!
А щоб від новини про звільнені українські міста й села було ще більш солодко, пропонуємо поласувати запеченою грушкою з сиром за рецептом незламних українських бабусь.
Груша — корисний фрукт, яким смакувати приємно як у теплу пору, так і в осінні холоди.
Інгредієнти:
- кілька достиглих груш
- половина столової ложки сметани
- чайна ложка лимонного соку
- 150 г сиру (домашнього або будь-якого, який полюбляєш)
- дрібка кориці та подрібнених горіхів
- мед до смаку
Груші помити і розрізати навпіл уздовж. Середину вийняти ложкою, збризнути груші лимонним соком і додати дрібку кориці.
Окремо змішати сир, мед, сметану та викласти суміш всередину груші.
Загорнути кожну половинку груші в фольгу та запікати у духовці 25-30 хвилин при 180 °C.
Остудити та подавати до столу, прикрасивши подрібненими горішками та медом.
Джерело: Бережи себе