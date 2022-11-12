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Їжа

Груша, запечена з сиром – покроковий рецепт наших бабусь

12 Листопада 2022, 15:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
груша
Джерело: Pexels

У світі день кавуна відзначають у серпні, а ЗСУ подарувало нам привід святкувати цей день і в листопаді! Дякуємо всім, хто доклав зусиль, щоб Херсон знову став вільним!

А щоб від новини про звільнені українські міста й села було ще більш солодко, пропонуємо поласувати запеченою грушкою з сиром за рецептом незламних українських бабусь.

Груша — корисний фрукт, яким смакувати приємно як у теплу пору, так і в осінні холоди.

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Інгредієнти:

  • кілька достиглих груш
  • половина столової ложки сметани
  • чайна ложка лимонного соку
  • 150 г сиру (домашнього або будь-якого, який полюбляєш)
  • дрібка кориці та подрібнених горіхів
  • мед до смаку

Груші помити і розрізати навпіл уздовж. Середину вийняти ложкою, збризнути груші лимонним соком і додати дрібку кориці.

Окремо змішати сир, мед, сметану та викласти суміш всередину груші.

Загорнути кожну половинку груші в фольгу та запікати у духовці 25-30 хвилин при 180 °C.

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Остудити та подавати до столу, прикрасивши подрібненими горішками та медом.

Джерело: Бережи себе

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