У світі день кавуна відзначають у серпні, а ЗСУ подарувало нам привід святкувати цей день і в листопаді! Дякуємо всім, хто доклав зусиль, щоб Херсон знову став вільним!

А щоб від новини про звільнені українські міста й села було ще більш солодко, пропонуємо поласувати запеченою грушкою з сиром за рецептом незламних українських бабусь.

Груша — корисний фрукт, яким смакувати приємно як у теплу пору, так і в осінні холоди.

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Інгредієнти:

кілька достиглих груш

половина столової ложки сметани

чайна ложка лимонного соку

150 г сиру (домашнього або будь-якого, який полюбляєш)

дрібка кориці та подрібнених горіхів

мед до смаку

Груші помити і розрізати навпіл уздовж. Середину вийняти ложкою, збризнути груші лимонним соком і додати дрібку кориці.

Окремо змішати сир, мед, сметану та викласти суміш всередину груші.

Загорнути кожну половинку груші в фольгу та запікати у духовці 25-30 хвилин при 180 °C.

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Остудити та подавати до столу, прикрасивши подрібненими горішками та медом.

Джерело: Бережи себе