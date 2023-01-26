Питание при ревматоидном артрите: советы диетолога

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое воспалительное заболевание, которое поражает суставы и различные органы. Наиболее характерные симптомы болезни — боль, скованность и отек в суставах.

Факты ICTV спросили у диетолога, как нужно питаться людям, страдающим ревматоидным артритом, и какие продукты им стоит употреблять.

Врач-терапевт, диетолог Ольга Безуглая отмечает, что специальной диеты при артрите нет. Просто рекомендуется здоровое разнообразное питание.

Сейчас смотрят

— В первую очередь, я всегда советую увеличить потребление жирной рыбы (скумбрия, сельдь, тунец, лосось). Рыба является основным источником Омега-3, который обладает превосходным противовоспалительным эффектом, — говорит диетолог.

Безуглая добавляет, что рыбий жир помогает уменьшить общее воспаление и может помочь уменьшить боль в суставах и скованность.

— Например, Омега-3 жиры из растительных источников (GLA) — это масло семян льна или вечерней примулы, имеет меньшее действие на уменьшение воспаления и ограниченную пользу, — отмечает Безуглая.

Также врач советует потреблять больше овощей и фруктов.

— Употребление разноцветных фруктов и овощей (пять раз в день) увеличит потребление соединений, называемых антиоксидантами. Именно они могут помочь уменьшить воспаление, — советует врач.

Также важно употреблять масло и продукты, богатые мононенасыщенными жирами (например, оливковое масло).

— Употребляйте продукты, богатые кальцием (сыр, йогурт, рыба с костями, например, сардины, кунжут, зеленая листовая зелень). Они помогут оставаться костям крепкими и здоровыми, — советует диетолог.

Врач предупреждает, что пациенты с ревматоидным артритом часто потребляют глюкокортикоиды. Но они могут повысить риск развития остеопороза, а также увеличить вес.

Что нужно исключить из рациона при ревматоидном артрите

Безуглая приводит перечень продуктов, которые стоит исключить из рациона при ревматоидном артрите:

Соль

Потребление соли (хлорида натрия) более 6 г в день может вызвать воспаление. Высокое потребление соли также может увеличить риск высокого кровяного давления для некоторых людей.

Насыщенные жиры

Это свинина, мясные продукты, колбаса, бекон, гамбургеры, кокосовое или пальмовое масло.

Продукты, содержащие трансжиры:

масло и маргарин (при нагревании содержание трансжиров увеличивается);

обработанное красное мясо животного происхождения (колбасы, сосиски);

блюда быстрого приготовления (фаст-фуд, полуфабрикаты);

промышленные хлебобулочные изделия (кексы, торты, печенье, выпечка и пончики). Их часто готовят с использованием маргарина.

Стоит ли соблюдать диету при ревматоидном артрите?

— Сама по себе диета не может уменьшить активность заболевания, однако важно поддерживать здоровый вес. Здоровое питание в сочетании с регулярными физическими упражнениями поможет в потере жира, — говорит диетолог.

Безуглая добавляет, что избыточный вес увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А это может снизить эффективность некоторых специальных противоревматических препаратов.

— Я советую уменьшить количество насыщенных жиров и есть больше Омега-3 и мононенасыщенных жиров (это может быть оливковое масло). Такое питание принесет пользу суставам и сердцу, — говорит диетолог.

Врач-диетолог также дает несколько советов: