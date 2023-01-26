Харчування при ревматоїдному артриті: поради дієтолога

Ревматоїдний артрит (РА) — хронічне запальне захворювання, яке вражає суглоби та різні органи. Найбільш характерні симптоми хвороби — біль, скутість та набряк в суглобах.

Факти ICTV запитали у дієтолога, як потрібно харчуватися людям, які страждають на ревматоїдний артрит, та які продукти їм варто вживати.

Харчування при ревматоїдному артриті

Лікар-терапевт, дієтолог Ольга Безугла зазначає, що спеціальної дієти при артриті немає. Просто рекомендується здорове різноманітне харчування.

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– В першу чергу, я завжди раджу збільшити споживання жирної риби (скумбрія, оселедець, тунець, лосось). Риба є основним джерелом Омега-3, яке має чудовий протизапальний ефект, – каже дієтолог.

Безугла додає, що риб’ячий жир допомагає зменшити загальне запалення та може допомогти зменшити біль у суглобах і скутість.

– Наприклад, Омега-3 жири з рослинних джерел (GLA) – це олія насіння льону чи вечірньої примули, має меншу дію на зменшення запалення та обмежену користь, – зазначає Безугла.

Також лікар радить споживати більше овочів та фруктів.

– Вживання різнокольорових фруктів та овочів (пʼять разів на день) збільшить споживання сполук, які називаються антиоксидантами. Саме вони можуть допомогти зменшити запалення, – радить лікар.

Також важливо вживати олію та продукти, багаті на мононенасичені жири (наприклад, оливкову олію).

– Вживайте продукти, багаті на кальцій (сир, йогурт, риба з кістками, наприклад, сардини, кунжут, зелена листкова зелень). Вони допоможуть залишатися кісткам міцними та здоровими, – радить дієтолог.

Лікар застерігає, що пацієнти з ревматоїдним артритом часто споживають глюкокортикоїди. Але вони можуть підвищити ризик розвитку остеопорозу, а також збільшити вагу.

Що потрібно виключити з раціону при ревматоїдному артриті

Безугла наводить перелік продуктів, які варто виключити з раціону при ревматоїдному артриті:

Сіль

Споживання солі (хлориду натрію) понад 6 г на день може спричинити запалення. Високе споживання солі також може збільшити ризик високого кров’яного тиску для деяких людей.

Насичені жири

Це свинина, м’ясні продукти, ковбаса, бекон, гамбургери, кокосова чи пальмова олія.

Продукти, що містять трансжири:

масло та маргарин (при нагріванні вміст трансжирів збільшується);

оброблене червоне м’ясо тваринного походження (ковбаси, сосиски);

страви швидкого приготування (фаст-фуд, напівфабрикати);

промислові хлібобулочні вироби (кекси, торти, печиво, випічка та пончики). Їх часто готують з використанням маргарину.

Чи варто дотримуватися дієти при ревматоїдному артриті?

– Сама по собі дієта не може зменшити активність захворювання, проте важливо підтримувати здорову вагу. Здорове харчування в поєднанні з регулярними фізичними вправами допоможе у втраті жиру, – каже дієтолог.

Безугла додає, що надмірна вага збільшує ризик серцево-судинних захворювань. А це може знизити ефективність деяких спеціальних протиревматичних препаратів.

– Я раджу зменшити кількість насичених жирів та їсти більше Омега-3 й мононенасичених жирів (це може бути оливкова олія). Таке харчування принесе користь суглобам та серцю, – каже дієтолог.

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