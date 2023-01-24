Усі мріють про підтягнуте та струнке тіло. У погоні за ідеальними формами, люди вдаються до різноманітних способів схуднення: сідають на дієти, голодують, обмежують вживання певних продуктів чи не їдять після 18:00.

Сьогодні доволі популярною є кетодієта. Тому Факти ICTV поспілкувалися з дієтологом та зʼясували, що вона передбачає, кому можна дотримуватися такого типу харчування та які продукти заборонено вживати під час кетодієти.

Кетодієта: що це?

За словами дієтолога Ольги Безуглої, кетодієта – це тип харчування з обмеженим споживанням вуглеводів та збільшеним вживанням жирів при середній кількості білка.

Зараз дивляться – Тобто це один із видів низьковуглеводного та високожирового харчування. Шляхом такої пропорції організм починає виробляти органічні речовини – кетони, які є джерелом енергії для організму, замість глюкози, – зазначає Безугла. Тільки-но організм починає виробляти кетони, тіло поринає в особливий стан кетозу. – Тобто іноді ми без додаткових зусиль можемо досягати стану кетозу, коли маємо великі харчові паузи між їжею, зокрема вночі, – наголошує дієтолог. Кетоз – метаболічний стан, при якому організм переходить на інший формат енергії, отримуючи її від жирів. В результаті знижується вага, підвищується продуктивність, збільшується енергія. – Але все це потрібно робити під наглядом лікаря. Не варто самостійно сідати на такі дієти, – зазначає Безугла. Кому можна дотримуватися кетодієти? Дієтолог розповідає, що Рассел Вайлдер вперше застосував кетогенну дієту для лікування епілепсії в 1921 році. Він також ввів термін кетогенна дієта. – Протягом майже десятиліття кетогенна дієта займала місце в медичному світі як терапевтична дієта для педіатричної епілепсії та широко використовувалася, доки її популярність не припинилася з появою протиепілептичних засобів, – інформує Безугла. Дієтолог додає, що відродження кетогенної дієти як формули швидкого схуднення є відносно новою концепцією. За словами Безуглої, дотримуватися кетодієти варто: людям із неврологічними захворюваннями – з доведеним ефектом та під наглядом лікаря;

дітям, які страждають на епілепсію;

людям із захворюваннями метаболізму – наприклад, дефіцит піруватдегідрогенази та синдром дефіциту переносника глюкози;

люди, що хочуть знизити вагу (без хронічних захворювань ШКТ);

люди, що мають порушенням вуглеводного обміну (предіабет). Водночас дієтолог наводить перелік пацієнтів, яким кетодієта протипоказана: з панкреатитом;

печінковою недостатністю;

порушеннями жирового обміну;

первинним дефіцитом карнітину;

з дефіцитом карнітину пальмітоіл трансферази;

з дефіцитом карнітин-ацилкарнітин транслокази;

порфіріями;

з дефіцитом піруваткінази;

вагітним;

дітям;

пацієнти після баріатричних операцій. Поради від дієтолога – Я зазвичай раджу почати із ревізії, що є у вашому харчування, які продукти зустрічаються частіше, – каже Безугла. Також дієтолог радить: якщо їсте багато вуглеводів, то варто почати їх зменшувати;

мінімізувати цукор у харчуванні;

навчитись їсти більше овочів;

навчитись їсти жири (горіхи, масло, жирну рибу та наше прекрасне українське сало). – Після цього можна буде поступово йти до більш ідеальних кето-співвідношень, – додає дієтолог. За словами Безуглої, у кетодієті важлива пропорція макронутрієнтів: білків / жирів / вуглеводів. – Як бачите, вуглеводи є, але їх має бути менше, ніж жирів, – радить Безугла. Читайте також: Середземноморська дієта продовжує життя на роки – дослідження

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