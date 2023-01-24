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Що таке кетодієта: заборонені продукти, протипоказання та ефективність

24 Січня 2023, 12:39
Владислава Ткаченко Редакторка сайту Ольга Безугла лікар-терапевт, дієтолог
Depositphotos
Джерело: Depositphotos

Усі мріють про підтягнуте та струнке тіло. У погоні за ідеальними формами, люди вдаються до різноманітних способів схуднення: сідають на дієти, голодують, обмежують вживання певних продуктів чи не їдять після 18:00.

Сьогодні доволі популярною є кетодієта. Тому Факти ICTV поспілкувалися з дієтологом та зʼясували, що вона передбачає, кому можна дотримуватися такого типу харчування та які продукти заборонено вживати під час кетодієти.

Кетодієта: що це?

За словами дієтолога Ольги Безуглої, кетодієта – це тип харчування з обмеженим споживанням вуглеводів та збільшеним вживанням жирів при середній кількості білка.

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– Тобто це один із видів низьковуглеводного та високожирового харчування. Шляхом такої пропорції організм починає виробляти органічні речовини – кетони, які є джерелом енергії для організму, замість глюкози, – зазначає Безугла.

Тільки-но організм починає виробляти кетони, тіло поринає в особливий стан кетозу.

– Тобто іноді ми без додаткових зусиль можемо досягати стану кетозу, коли маємо великі харчові паузи між їжею, зокрема вночі, – наголошує дієтолог.

Кетоз – метаболічний стан, при якому організм переходить на інший формат енергії, отримуючи її від жирів. В результаті знижується вага, підвищується продуктивність, збільшується енергія.

– Але все це потрібно робити під наглядом лікаря. Не варто самостійно сідати на такі дієти, – зазначає Безугла.

Кому можна дотримуватися кетодієти?

Дієтолог розповідає, що Рассел Вайлдер вперше застосував кетогенну дієту для лікування епілепсії в 1921 році. Він також ввів термін кетогенна дієта.

– Протягом майже десятиліття кетогенна дієта займала місце в медичному світі як терапевтична дієта для педіатричної епілепсії та широко використовувалася, доки її популярність не припинилася з появою протиепілептичних засобів, – інформує Безугла.

Дієтолог додає, що відродження кетогенної дієти як формули швидкого схуднення є відносно новою концепцією.

За словами Безуглої, дотримуватися кетодієти варто:

  • людям із неврологічними захворюваннями – з доведеним ефектом та під наглядом лікаря;
  • дітям, які страждають на епілепсію;
  • людям із захворюваннями метаболізму – наприклад, дефіцит піруватдегідрогенази та синдром дефіциту переносника глюкози;
  • люди, що хочуть знизити вагу (без хронічних захворювань ШКТ);
  • люди, що мають порушенням вуглеводного обміну (предіабет).

Водночас дієтолог наводить перелік пацієнтів, яким кетодієта протипоказана:

  • з панкреатитом;
  • печінковою недостатністю;
  • порушеннями жирового обміну;
  • первинним дефіцитом карнітину;
  • з дефіцитом карнітину пальмітоіл трансферази;
  • з дефіцитом карнітин-ацилкарнітин транслокази;
  • порфіріями;
  • з дефіцитом піруваткінази;
  • вагітним;
  • дітям;
  • пацієнти після баріатричних операцій.

Поради від дієтолога

– Я зазвичай раджу почати із ревізії, що є у вашому харчування, які продукти зустрічаються частіше, – каже Безугла.

Також дієтолог радить:

  • якщо їсте багато вуглеводів, то варто почати їх зменшувати;
  • мінімізувати цукор у харчуванні;
  • навчитись їсти більше овочів;
  • навчитись їсти жири (горіхи, масло, жирну рибу та наше прекрасне українське сало).

– Після цього можна буде поступово йти до більш ідеальних кето-співвідношень, – додає дієтолог.

За словами Безуглої, у кетодієті важлива пропорція макронутрієнтів: білків / жирів / вуглеводів.

– Як бачите, вуглеводи є, але їх має бути менше, ніж жирів, – радить Безугла.

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