Усі мріють про підтягнуте та струнке тіло. У погоні за ідеальними формами, люди вдаються до різноманітних способів схуднення: сідають на дієти, голодують, обмежують вживання певних продуктів чи не їдять після 18:00.
Сьогодні доволі популярною є кетодієта. Тому Факти ICTV поспілкувалися з дієтологом та зʼясували, що вона передбачає, кому можна дотримуватися такого типу харчування та які продукти заборонено вживати під час кетодієти.
Кетодієта: що це?
За словами дієтолога Ольги Безуглої, кетодієта – це тип харчування з обмеженим споживанням вуглеводів та збільшеним вживанням жирів при середній кількості білка.
– Тобто це один із видів низьковуглеводного та високожирового харчування. Шляхом такої пропорції організм починає виробляти органічні речовини – кетони, які є джерелом енергії для організму, замість глюкози, – зазначає Безугла.
Тільки-но організм починає виробляти кетони, тіло поринає в особливий стан кетозу.
– Тобто іноді ми без додаткових зусиль можемо досягати стану кетозу, коли маємо великі харчові паузи між їжею, зокрема вночі, – наголошує дієтолог.
Кетоз – метаболічний стан, при якому організм переходить на інший формат енергії, отримуючи її від жирів. В результаті знижується вага, підвищується продуктивність, збільшується енергія.
– Але все це потрібно робити під наглядом лікаря. Не варто самостійно сідати на такі дієти, – зазначає Безугла.
Кому можна дотримуватися кетодієти?
Дієтолог розповідає, що Рассел Вайлдер вперше застосував кетогенну дієту для лікування епілепсії в 1921 році. Він також ввів термін кетогенна дієта.
– Протягом майже десятиліття кетогенна дієта займала місце в медичному світі як терапевтична дієта для педіатричної епілепсії та широко використовувалася, доки її популярність не припинилася з появою протиепілептичних засобів, – інформує Безугла.
Дієтолог додає, що відродження кетогенної дієти як формули швидкого схуднення є відносно новою концепцією.
За словами Безуглої, дотримуватися кетодієти варто:
- людям із неврологічними захворюваннями – з доведеним ефектом та під наглядом лікаря;
- дітям, які страждають на епілепсію;
- людям із захворюваннями метаболізму – наприклад, дефіцит піруватдегідрогенази та синдром дефіциту переносника глюкози;
- люди, що хочуть знизити вагу (без хронічних захворювань ШКТ);
- люди, що мають порушенням вуглеводного обміну (предіабет).
Водночас дієтолог наводить перелік пацієнтів, яким кетодієта протипоказана:
- з панкреатитом;
- печінковою недостатністю;
- порушеннями жирового обміну;
- первинним дефіцитом карнітину;
- з дефіцитом карнітину пальмітоіл трансферази;
- з дефіцитом карнітин-ацилкарнітин транслокази;
- порфіріями;
- з дефіцитом піруваткінази;
- вагітним;
- дітям;
- пацієнти після баріатричних операцій.
Поради від дієтолога
– Я зазвичай раджу почати із ревізії, що є у вашому харчування, які продукти зустрічаються частіше, – каже Безугла.
Також дієтолог радить:
- якщо їсте багато вуглеводів, то варто почати їх зменшувати;
- мінімізувати цукор у харчуванні;
- навчитись їсти більше овочів;
- навчитись їсти жири (горіхи, масло, жирну рибу та наше прекрасне українське сало).
– Після цього можна буде поступово йти до більш ідеальних кето-співвідношень, – додає дієтолог.
За словами Безуглої, у кетодієті важлива пропорція макронутрієнтів: білків / жирів / вуглеводів.
– Як бачите, вуглеводи є, але їх має бути менше, ніж жирів, – радить Безугла.