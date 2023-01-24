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Еда

Что такое кетодиета: запрещенные продукты, противопоказания и эффективность

24 января 2023, 12:39
Владислава Ткаченко Редакторка сайта Ольга Безугла врач-терапевт, диетолог
Depositphotos
Источник: Depositphotos

Все мечтают о подтянутом и стройном теле. В погоне за идеальными формами, люди прибегают к разнообразным способам похудения: садятся на диеты, голодают, ограничивают употребление определенных продуктов или не едят после 18:00.

Сегодня довольно популярной является кетодиета. Поэтому Факты ICTV пообщались с диетологом и выяснили, что предусматривает кетодиета, кому можно придерживаться такого типа питания и какие продукты запрещено употреблять во время кето диеты.

Кетодиета: что это?

По словам диетолога Ольги Безуглой, кетодиета — это тип питания с ограниченным потреблением углеводов и увеличенным употреблением жиров при среднем количестве белка.

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— То есть это один из видов низкоуглеводного и высокожирового питания. За счет такой пропорции организм начинает вырабатывать органические вещества — кетоны, которые являются источником энергии для организма, вместо глюкозы, — отмечает Безуглая.

Как только организм начинает вырабатывать кетоны, тело погружается в особое состояние кетоза.

— То есть иногда мы без дополнительных усилий можем достигать состояния кетоза, когда имеем большие пищевые паузы между едой, в том числе ночью, — отмечает диетолог.

Кетоз — метаболическое состояние, при котором организм переходит на другой формат энергии, получая ее от жиров. В результате снижается вес, повышается производительность, увеличивается энергия.

— Но все это нужно делать под наблюдением врача. Не стоит самостоятельно садиться на такие диеты, — отмечает Безуглая.

Кому нужно придерживаться кетодиеты?

Диетолог рассказывает, что Рассел Уайлдер впервые применил кетогенную диету для лечения эпилепсии в 1921 году. Он также ввел термин кетогенная диета.

— В течение почти десятилетия кетогенная диета занимала место в медицинском мире как терапевтическая диета при педиатрической эпилепсии и широко использовалась, пока ее популярность не прекратилась с появлением противоэпилептических средств, — информирует Безуглая.

Диетолог добавляет, что возрождение кетогенной диеты как формулы быстрого похудения является относительно новой концепцией.

По словам Безуглой, придерживаться кетодиеты стоит:

  • людям с неврологическими заболеваниями с доказанным эффектом и под наблюдением врача;
  • детям, страдающим эпилепсией;
  • людям с заболеваниями метаболизма — например, дефицит пируватдегидрогеназы и синдром дефицита переносчика глюкозы;
  • люди, желающие снизить вес (без хронических заболеваний ЖКТ);
  • люди, обладающие нарушением углеводного обмена (предиабет).

В то же время, диетолог приводит перечень пациентов, которым кетодиета противопоказана:

  • с панкреатитом;
  • печеночной недостаточностью;
  • нарушениями жирового обмена;
  • первичным дефицитом карнитина;
  • дефицитом карнитинпальмитоилтрансферазы;
  • дефицитом карнитинтранслоказы;
  • порфириями;
  • дефицитом пируваткиназы;
  • беременным;
  • детям;
  • пациентам после бариатрических операций.

Советы от диетолога

— Я обычно советую начать с ревизии того, что есть в вашем питании, какие продукты встречаются чаще, — говорит Безуглая.

Также диетолог советует:

  • если едите много углеводов, то стоит начать их уменьшать;
  • минимизировать сахар в питании;
  • научиться есть больше овощей;
  • научиться есть жиры (орехи, масло, жирную рыбу и наше прекрасное украинское сало).

— После этого можно будет постепенно идти к более идеальным кето-соотношениям, — добавляет диетолог.

По словам Безуглой, в кетодиете важна пропорция макронутриентов: белков / жиров / углеводов.

— Как видите, углеводы есть, но их должно быть меньше, чем жиров, — советует Безуглая.

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