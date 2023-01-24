Все мечтают о подтянутом и стройном теле. В погоне за идеальными формами, люди прибегают к разнообразным способам похудения: садятся на диеты, голодают, ограничивают употребление определенных продуктов или не едят после 18:00.
Сегодня довольно популярной является кетодиета. Поэтому Факты ICTV пообщались с диетологом и выяснили, что предусматривает кетодиета, кому можно придерживаться такого типа питания и какие продукты запрещено употреблять во время кето диеты.
Кетодиета: что это?
По словам диетолога Ольги Безуглой, кетодиета — это тип питания с ограниченным потреблением углеводов и увеличенным употреблением жиров при среднем количестве белка.
— То есть это один из видов низкоуглеводного и высокожирового питания. За счет такой пропорции организм начинает вырабатывать органические вещества — кетоны, которые являются источником энергии для организма, вместо глюкозы, — отмечает Безуглая.
Как только организм начинает вырабатывать кетоны, тело погружается в особое состояние кетоза.
— То есть иногда мы без дополнительных усилий можем достигать состояния кетоза, когда имеем большие пищевые паузы между едой, в том числе ночью, — отмечает диетолог.
Кетоз — метаболическое состояние, при котором организм переходит на другой формат энергии, получая ее от жиров. В результате снижается вес, повышается производительность, увеличивается энергия.
— Но все это нужно делать под наблюдением врача. Не стоит самостоятельно садиться на такие диеты, — отмечает Безуглая.
Кому нужно придерживаться кетодиеты?
Диетолог рассказывает, что Рассел Уайлдер впервые применил кетогенную диету для лечения эпилепсии в 1921 году. Он также ввел термин кетогенная диета.
— В течение почти десятилетия кетогенная диета занимала место в медицинском мире как терапевтическая диета при педиатрической эпилепсии и широко использовалась, пока ее популярность не прекратилась с появлением противоэпилептических средств, — информирует Безуглая.
Диетолог добавляет, что возрождение кетогенной диеты как формулы быстрого похудения является относительно новой концепцией.
По словам Безуглой, придерживаться кетодиеты стоит:
- людям с неврологическими заболеваниями с доказанным эффектом и под наблюдением врача;
- детям, страдающим эпилепсией;
- людям с заболеваниями метаболизма — например, дефицит пируватдегидрогеназы и синдром дефицита переносчика глюкозы;
- люди, желающие снизить вес (без хронических заболеваний ЖКТ);
- люди, обладающие нарушением углеводного обмена (предиабет).
В то же время, диетолог приводит перечень пациентов, которым кетодиета противопоказана:
- с панкреатитом;
- печеночной недостаточностью;
- нарушениями жирового обмена;
- первичным дефицитом карнитина;
- дефицитом карнитинпальмитоилтрансферазы;
- дефицитом карнитинтранслоказы;
- порфириями;
- дефицитом пируваткиназы;
- беременным;
- детям;
- пациентам после бариатрических операций.
Советы от диетолога
— Я обычно советую начать с ревизии того, что есть в вашем питании, какие продукты встречаются чаще, — говорит Безуглая.
Также диетолог советует:
- если едите много углеводов, то стоит начать их уменьшать;
- минимизировать сахар в питании;
- научиться есть больше овощей;
- научиться есть жиры (орехи, масло, жирную рыбу и наше прекрасное украинское сало).
— После этого можно будет постепенно идти к более идеальным кето-соотношениям, — добавляет диетолог.
По словам Безуглой, в кетодиете важна пропорция макронутриентов: белков / жиров / углеводов.
— Как видите, углеводы есть, но их должно быть меньше, чем жиров, — советует Безуглая.