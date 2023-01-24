Все мечтают о подтянутом и стройном теле. В погоне за идеальными формами, люди прибегают к разнообразным способам похудения: садятся на диеты, голодают, ограничивают употребление определенных продуктов или не едят после 18:00.

Сегодня довольно популярной является кетодиета. Поэтому Факты ICTV пообщались с диетологом и выяснили, что предусматривает кетодиета, кому можно придерживаться такого типа питания и какие продукты запрещено употреблять во время кето диеты.

Кетодиета: что это?

По словам диетолога Ольги Безуглой, кетодиета — это тип питания с ограниченным потреблением углеводов и увеличенным употреблением жиров при среднем количестве белка.

Сейчас смотрят — То есть это один из видов низкоуглеводного и высокожирового питания. За счет такой пропорции организм начинает вырабатывать органические вещества — кетоны, которые являются источником энергии для организма, вместо глюкозы, — отмечает Безуглая. Как только организм начинает вырабатывать кетоны, тело погружается в особое состояние кетоза. — То есть иногда мы без дополнительных усилий можем достигать состояния кетоза, когда имеем большие пищевые паузы между едой, в том числе ночью, — отмечает диетолог. Кетоз — метаболическое состояние, при котором организм переходит на другой формат энергии, получая ее от жиров. В результате снижается вес, повышается производительность, увеличивается энергия. — Но все это нужно делать под наблюдением врача. Не стоит самостоятельно садиться на такие диеты, — отмечает Безуглая. Кому нужно придерживаться кетодиеты? Диетолог рассказывает, что Рассел Уайлдер впервые применил кетогенную диету для лечения эпилепсии в 1921 году. Он также ввел термин кетогенная диета. — В течение почти десятилетия кетогенная диета занимала место в медицинском мире как терапевтическая диета при педиатрической эпилепсии и широко использовалась, пока ее популярность не прекратилась с появлением противоэпилептических средств, — информирует Безуглая. Диетолог добавляет, что возрождение кетогенной диеты как формулы быстрого похудения является относительно новой концепцией. По словам Безуглой, придерживаться кетодиеты стоит: людям с неврологическими заболеваниями с доказанным эффектом и под наблюдением врача;

детям, страдающим эпилепсией;

людям с заболеваниями метаболизма — например, дефицит пируватдегидрогеназы и синдром дефицита переносчика глюкозы;

люди, желающие снизить вес (без хронических заболеваний ЖКТ);

люди, обладающие нарушением углеводного обмена (предиабет). В то же время, диетолог приводит перечень пациентов, которым кетодиета противопоказана: с панкреатитом;

печеночной недостаточностью;

нарушениями жирового обмена;

первичным дефицитом карнитина;

дефицитом карнитинпальмитоилтрансферазы;

дефицитом карнитинтранслоказы;

порфириями;

дефицитом пируваткиназы;

беременным;

детям;

пациентам после бариатрических операций. Советы от диетолога — Я обычно советую начать с ревизии того, что есть в вашем питании, какие продукты встречаются чаще, — говорит Безуглая. Также диетолог советует: если едите много углеводов, то стоит начать их уменьшать;

минимизировать сахар в питании;

научиться есть больше овощей;

научиться есть жиры (орехи, масло, жирную рыбу и наше прекрасное украинское сало). — После этого можно будет постепенно идти к более идеальным кето-соотношениям, — добавляет диетолог. По словам Безуглой, в кетодиете важна пропорция макронутриентов: белков / жиров / углеводов. — Как видите, углеводы есть, но их должно быть меньше, чем жиров, — советует Безуглая. Читайте также: Средиземноморская диета продлевает жизнь на годы — исследование

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.