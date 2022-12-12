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Еда

Хлеб Blackout: как испечь булку без электрической, газовой и любой другой печи

12 декабря 2022, 13:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
хліб
Источник: Depositphotos

Европа готовится к трудным временам основательно. В Австрии выпущен видеоролик для рекламы новой кулинарной книги Blackout, сообщает газета Heute.

Даже если в случае отключения электроэнергии сразу погаснут все печи — по крайней мере, в армейских казармах Вега-Пайер-Вайпрехт в Вене-Пенцинге выпечка продолжится. Это доказывает актуальный армейский ролик, в котором сотрудники армейской школы логистики показывают, как можно испечь хлеб в походных условиях, когда нет электропечи.

В ходе мультимедийной обработки вкусного чтива был снят вкусный сюжет, в котором шеф-повар в униформе по имени Харальд и его очаровательная помощница Аня представили способ выпекания хлеба в случае зловещего отключения электроэнергии.

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По словам вице-министра обороны страны Клаудии Таннер, столь массовый сбой энергоснабжения и электроснабжения вполне реален, как она подчеркивает в предисловии к поваренной книге. Но  населению не нужно беспокоиться о снабжении. Благодаря армейским инструкциям по приготовлению пищи и выпечке, еды будет достаточно даже во время кризиса.

И хотя в сети некоторые австрийские пользователи высмеяли хлеб, приготовленный примитивным способом, нам такая подсказка может очень пригодится.

Источник: Heute

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