Європа готується до важких часів ґрунтовно. В Австрії випущено відеоролик для реклами нової кулінарної книги Blackout, повідомляє газета Heute.

Навіть якщо у разі відключення електроенергії одразу згаснуть усі печі – принаймні, у армійських казармах Вега-Пайєр-Вайпрехт у Відні-Пенцингу випічка продовжиться. Це доводить актуальний армійський ролик, у якому співробітники армійської школи логістики показують, як можна спекти хліб у похідних умовах, коли немає електропечі.

У ході мультимедійної обробки смачного чтива було знято смачний сюжет, у якому шеф-кухар в уніформі на ім’я Харальд та його чарівна помічниця Аня представили спосіб випікання хліба у разі зловісного відключення електроенергії.

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За словами віце-міністра оборони країни Клаудії Таннер, такий масовий збій енергопостачання та електропостачання цілком реальний, як вона наголошує у передмові до кулінарної книги. Але населенню не потрібно турбуватися про постачання. Завдяки армійським інструкціям з приготування їжі та випікання, їжі буде достатньо навіть під час кризи.

І хоча в мережі деякі австрійські користувачі висміяли хліб, приготовлений у примітивний спосіб, нам така підказка може стати в пригоді.

Джерело: Heute