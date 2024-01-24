В современном мире, когда ритм жизни бешеный, а время – это неоценимый ресурс, кухонная чудо-техника становится незаменимым помощником.

Чтобы приготовить хлеб в хлебопечке, надо постепенно выложить в чашу прибора продукты, включить программу и все! Через некоторое время воздушная, ароматная и невероятно аппетитная буханка у вас на столе.

Как приготовить хлеб в хлебопечке на молоке с дрожжами и какие дополнительные ингредиенты можно добавить – читайте ниже.

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Рецепт хлеба в хлебопечке

При приготовлении можно добавлять, в небольшом количестве специи: куркуму, прованские или итальянские травы, тмин.

Еще не помешает напомнить, что хлеб в хлебопечке может не получиться, если дрожжи просрочены. Всегда проверяйте срок годности. А для сухих дрожжей также стоит обратить внимание на температуру хранения.

Ингредиенты:

мука пшеничная – 400 г

молоко теплое – 270 мл

дрожжи свежие – 12 г или сухие – 1,5 ч. л.

растительное масло (желательно оливковое) – 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

По ссылке найдете рецепт бездрожжевого хлеба.

Приготовление:

Живые дрожжи комнатной температуры раскрошиваем и выкладываем в чашу прибора. Если используете сухие дрожжи, их добавляем перемешанными с мукой. Затем высыпаем просеянную муку. Добавляем масло и постепенно вливаем теплое молоко. Всыпаем сахар и соль. Помещаем емкость в хлебопечку. Выбираем программу по вашему желанию и другие параметры. Большинство приборов имеют различные режимы выпекания хлеба. Экспериментируйте с этими режимами, чтобы определить, какой вам нравится больше всего. Нажимаем старт и все – через 3-4 часа ароматный хлеб у вас на столе. Он получается мягкий, высокий и очень вкусный.

Перед тем как нарезать хлеб необходимо остудить.

Так что, берите базовый рецепт и экспериментируйте, чтобы насладиться свежим и вкусным хлебом из хлебопечки в домашних условиях.