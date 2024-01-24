В сучасному світі, коли ритм життя шалений, а час – це неоціненний ресурс, кухонна чудо-техніка стає незамінним помічником.

Щоб приготувати хліб у хлібопічці, треба поступово викласти у чашу приладу продукти, включити програму і все! Через деякий час пухка, ароматна та неймовірно апетитна буханка у вас на столі.

Як приготувати хліб у хлібопічці на молоці з дріжджами та які додаткові інгредієнти можна додати – читайте нижче.

Зараз дивляться

Рецепт хліба в хлібопічці

При приготуванні можна додавати, в невеликій кількості спеції: куркуму, прованські або італійські трави, кмин.

Ще не завадить нагадати, що хліб у хлібопічці може не вийти, якщо дріжджі прострочені. Завжди перевіряйте термін придатності. А для сухих дріжджів також варто звернути увагу на температуру зберігання.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 400 г

молоко тепле – 270 мл

дріжджі свіжі – 12 г або сухі – 1,5 ч. л.

олія (бажано оливкова) – 2 ст. л.

цукор – 1 ст. л.

сіль – 1 ч. л.

Приготування:

Живі дріжджі кімнатної температури розкришуємо і викладаємо у чашу приладу. Якщо використовуєте сухі дріжджі, додавайте їх змішаними з борошном. Потім висипаємо просіяне борошно. Додаємо олію і поступово вливаємо тепле молоко. Всипаємо цукор і сіль. Поміщаємо ємність у хлібопічку. Вибираємо програму за вашим бажанням та інші параметри. Більшість приладів мають різні режими випікання хліба. Експериментуйте з цими режимами, щоб визначити, який вам подобається найбільше. Натискаємо старт і все – через 3-4 години ароматний хліб у вас на столі. Він виходить м’який, високий і дуже смачний.

Перед тим як нарізати хліб необхідно остудити.

Отже, беріть базовий рецепт і експериментуйте, щоб насолодитися свіжим та смачним хлібом з хлібопічки в домашніх умовах.