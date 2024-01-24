В сучасному світі, коли ритм життя шалений, а час – це неоціненний ресурс, кухонна чудо-техніка стає незамінним помічником.
Щоб приготувати хліб у хлібопічці, треба поступово викласти у чашу приладу продукти, включити програму і все! Через деякий час пухка, ароматна та неймовірно апетитна буханка у вас на столі.
Як приготувати хліб у хлібопічці на молоці з дріжджами та які додаткові інгредієнти можна додати – читайте нижче.
Рецепт хліба в хлібопічці
При приготуванні можна додавати, в невеликій кількості спеції: куркуму, прованські або італійські трави, кмин.
Ще не завадить нагадати, що хліб у хлібопічці може не вийти, якщо дріжджі прострочені. Завжди перевіряйте термін придатності. А для сухих дріжджів також варто звернути увагу на температуру зберігання.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 400 г
- молоко тепле – 270 мл
- дріжджі свіжі – 12 г або сухі – 1,5 ч. л.
- олія (бажано оливкова) – 2 ст. л.
- цукор – 1 ст. л.
- сіль – 1 ч. л.
Приготування:
- Живі дріжджі кімнатної температури розкришуємо і викладаємо у чашу приладу. Якщо використовуєте сухі дріжджі, додавайте їх змішаними з борошном.
- Потім висипаємо просіяне борошно.
- Додаємо олію і поступово вливаємо тепле молоко.
- Всипаємо цукор і сіль.
- Поміщаємо ємність у хлібопічку.
- Вибираємо програму за вашим бажанням та інші параметри. Більшість приладів мають різні режими випікання хліба. Експериментуйте з цими режимами, щоб визначити, який вам подобається найбільше.
- Натискаємо старт і все – через 3-4 години ароматний хліб у вас на столі. Він виходить м’який, високий і дуже смачний.
Перед тим як нарізати хліб необхідно остудити.
Отже, беріть базовий рецепт і експериментуйте, щоб насолодитися свіжим та смачним хлібом з хлібопічки в домашніх умовах.