Каждый человек живет в своем ритме, в том числе это касается и половой жизни. В связи с этим одним необходимо заниматься сексом часто, другим — реже.

Психолог и сексолог Максим Жидко ответил на вопрос, нормально ли, когда секса хочется один-два раза в месяц.

— Нормально, потому что каждый человек обладает своей половой конституцией. Она может быть сильной, средней и слабой. Люди с сильной половой конституцией, особенно в подростковой возрасте, когда гормоны кипят, будут хотеть больше секса, чем люди со слабой половой конституцией и в том возрасте, когда у мужчин количество тестостерона начинает уменьшаться, — говорит Максим Жидко.

По его словам, по этому поводу не стоит переживать.

— Нормальность и ненормальность определяется партнерами в паре, — добавил специалист.

Если партнерам это подходит, то не стоит переживать по этому поводу, подводит итог он.