Некоторые люди в определенный период осознанно отказываются от секса или оказываются в ситуации, когда по тем или иным причинам не могут удовлетворять свои потребности.

Вредно ли отсутствие секса для здоровья и стоит ли считать это извращением, рассказал психолог и сексолог Максим Жидко.

По его словам, не стоит отказываться от него тем людям, для которых секс — важный источник удовольствия.

— Сексом мы занимаемся для удовольствия. Вредно ли жить без удовольствия? С точки зрения психологии я вам отвечу, что да. Особенно когда удовольствия вообще нет. Но если у человека есть большое количество других источников удовольствия, и секс не является первоочередным, то это может быть особенностью жизни на определенном этапе, — объясняет Максим Жидко.

В то же время бытует мнение, что отказ от секса — это извращение. По словам специалиста, само понятие “извращение” — признак архаизма. Кроме того, стоит помнить, что отсутствие секса может быть по разным причинам.

— Оно может быть вынужденным у людей, которые выполняют какие-нибудь задания, например, военные. Или же когда есть медицинские противопоказания — женщина после родов. А есть отсутствие секса как определенный осознанный выбор. Есть такое течение асексуалов. И говорить о том, что отсутствие секса как выбор — это показатель какого-то извращения, мне кажется, это определенный признак узкого мировоззрения. Мир очень разнообразный и сложный, — добавляет психолог.

Важно не мыслить стереотипами, а анализировать каждую ситуацию отдельно.