Деякі люди у певний період усвідомлено відмовляються від сексу або опиняються у ситуації, коли з тих чи тих причин не можуть задовольняти свої потреби.

Чи шкідлива відсутність сексу для здоров’я та чи варто вважати це збоченням, розповів психолог та сексолог Максим Жидко.

За його словами, не варто відмовлятися від нього тим людям, для яких секс – важливе джерело задоволення.

– Сексом ми займаємося для задоволення. Чи шкідливо жити без задоволення? З погляду психології я вам відповім, що так. Особливо коли задоволення взагалі немає. Але якщо людина має велику кількість інших джерел задоволення, і секс не є першочерговим, то це може бути особливістю життя на певному етапі, – пояснює Максим Жидко.

Водночас існує думка, що відмова від сексу – це збочення. За словами фахівця, саме поняття “збочення” – ознака архаїзму. Крім того, варто пам’ятати, що відсутність сексу може бути з різних причин.

– Вона може бути вимушеною в людей, які виконують якісь завдання, наприклад, військові. Або коли є медичні протипоказання – жінка після пологів. А є відсутність сексу як певний свідомий вибір. Є така течія асексуалів. І говорити про те, що відсутність сексу як вибір – це показник якогось збочення, мені здається, це певна ознака вузького світогляду. Світ дуже різноманітний та складний, – додає психолог.

Важливо не мислити стереотипами, а аналізувати кожну ситуацію окремо.