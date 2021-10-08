З часом між чоловіком та дружиною, які досить довго одружені, можуть погіршуватися стосунки, зокрема якість сексуального життя. Це неприємна ситуація, але вона не означає, що треба розлучатися. Її можна виправити.

Про те, як додати фарб у сексуальне життя, Фактам ICTV розповіла психолог, сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова.

– Якщо у вас погіршився секс, то це наслідок напруження у стосунках. Вам треба пропрацювати з психологом образи та страхи, що накопичились. Але й сексом ми можемо вплинути на стосунки та покращити їх, – зазначає Наталія Єжова.

Щоб поліпшити якість сексуального життя, варто дотримуватися кількох правил, зазначає психолог.

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Рятуємо у цих стосунках себе

– Робимо усе заради себе, а не заради чоловіка, суспільства, шлюбу. Показник того, що ви робите це для себе, – задоволення. Навчіться отримувати оргазм самостійно. Дослідіть усі ерогенні зони та вивчіть кілька технік. Швидкість, ритм, використання кількох іграшок або пальців. Спробуйте та зізнайтеся собі чесно, чи ви отримуєте від цього оргазм. Якщо так, то можете переходити до наступного пункту, – додала Наталія Єжова.

Поясніть чоловіку, чого хочете

Крім того, важливо отримувати задоволення разом з чоловіком.

– Обов’язково хваліть його, коли він буде вас задовольняти. Дайте чоловіку зрозуміти, що він класно працює під час сексу, – коментує психолог.

Задоволення для чоловіка

За словами сексолога, можна навчитися задовольняти чоловіка іншими способами – за допомогою оральних чи мануальних пестощів. Також варто спробувати разом нові пози сексу.

Обидва партнера мають розслаблятися та отримувати оргазм, підсумовує вона.