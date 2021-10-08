Со временем между супругами, которые достаточно долго женаты, могут ухудшаться отношения, в частности качество сексуальной жизни. Это неприятная ситуация, но она не означает, что нужно расставаться. Ее можно исправить.

О том, как добавить красок в сексуальную жизнь, Фактам ICTV рассказала психолог, сексолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова.

— Если у вас ухудшился секс, то это результат напряжения в отношениях. Вам надо проработать с психологом обиды и страхи, которые накопились. Но и сексом мы можем повлиять на отношения и улучшить их, — отмечает Наталья Ежова.

Чтобы улучшить качество сексуальной жизни, следует придерживаться нескольких правил, отмечает психолог.

Рекомендации:

Спасаем в этих отношениях себя

— Делаем все ради себя, а не ради мужа, общества, брака. Показатель того, что вы делаете это для себя, — удовольствие. Научитесь получать оргазм самостоятельно. Исследуйте все эрогенные зоны и изучите несколько техник. Скорость, ритм, использование нескольких игрушек или пальцев. Попробуйте и признайтесь себе честно, получаете ли вы от этого оргазм. Если да, то можете переходить к следующему пункту, — добавила Наталья Ежова.

Объясните мужу, чего хотите

Кроме того, важно получать удовольствие вместе с мужем.

— Обязательно хвалите его, когда он будет вас удовлетворять. Дайте мужчине понять, что он классно работает во время секса, — комментирует психолог.

Удовольствие для мужчины

По словам сексолога, можно научиться удовлетворять мужа другими способами — с помощью оральных или мануальных ласк. Также стоит попробовать вместе новые позы секса.

Оба партнера должны расслабляться и получать оргазм, подводит итог она.