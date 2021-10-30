Кожна людина живе у своєму ритмі, зокрема це стосується статевого життя. Через це одним необхідно займатися сексом часто, іншим – рідше.

Психолог та сексолог Максим Жидко відповів на запитання, чи нормально, коли сексу хочеться один-два рази на місяць.

– Нормально, оскільки кожна людина має свою статеву конституцію. Вона може бути сильною, середньою та слабкою. Люди із сильною статевою конституцією, особливо у підлітковому віці, коли гормони киплять, хотітимуть більше сексу, ніж люди зі слабкою статевою конституцією і у тому віці, коли у чоловіків кількість тестостерону починає зменшуватися, – каже Максим Жидко.

За його словами, через це не варто турбуватися.

– Нормальність та ненормальність визначається партнерами у парі, – додав фахівець.

Якщо партнерам це підходить, то не варто турбуватися про це, підсумовує він.