Субпродукты могут стать настоящим шедевром на тарелке. Куриная печень — это один из самых доступных и недорогих субпродуктов.
О ее пользе и вреде для организма человека ведутся споры. Одни эксперты считают ее кладезем полезных веществ, другие, наоборот, советуют есть реже, ссылаясь на избыточное содержание холестерина. В любом случае вкусно приготовленная печень может украсить ваш стол.
Шеф и эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов рассказал, как аппетитно приготовить куриную печень.
Ингредиенты:
- куриная печень – 300-400 г;
- морковь – 1 шт.;
- мук – 1 шт.;
- аджика – 200 г;
- сливочное масло – 50 г;
- свежая зелень – 10 г;
- чеснок – 1 зубч.
Приготовление:
- Хорошо раскалите сковородку с маслом и выложите на нее печень так, чтобы кусочки не соприкасались. Иначе они дадут влагу, и печень начнет вариться, а не жариться.
- Обжарьте на большом огне с одной стороны до хрустящей корочки. Переверните и повторите то же самое с другой стороны. В самом конце печень посолите. После этого уберите ее со сковороды.
- Морковь натрите, лук мелко нарежьте. Отправьте на сковороду, в которой жарилась печень. Добавьте сливочное масло. Убавьте огонь до минимума и долго выжаривайте по итальянской технике софритто – то есть на медленном огне.
- К овощам добавьте аджику и протушите вместе.
- После этого перебейте соус в блендере до однородной массы.
- Печень подавайте на подушке из соуса – сначала на тарелку вылейте соус, а сверху положите горячую печень. Посыпьте рубленой зеленью и чесноком.