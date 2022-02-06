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Еда

Хороший вариант для ужина: рецепт жареной куриной печени

6 февраля 2022, 14:04
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
печінка куряча

Субпродукты могут стать настоящим шедевром на тарелке. Куриная печень — это один из самых доступных и недорогих субпродуктов.

О ее пользе и вреде для организма человека ведутся споры. Одни эксперты считают ее кладезем полезных веществ, другие, наоборот, советуют есть реже, ссылаясь на избыточное содержание холестерина. В любом случае вкусно приготовленная печень может украсить ваш стол.

Шеф и эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов рассказал, как аппетитно приготовить куриную печень.

Ингредиенты:

  • куриная печень – 300-400 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • мук – 1 шт.;
  • аджика – 200 г;
  • сливочное масло – 50 г;
  • свежая зелень – 10 г;
  • чеснок – 1 зубч.

Приготовление:

  1. Хорошо раскалите сковородку с маслом и выложите на нее печень так, чтобы кусочки не соприкасались. Иначе они дадут влагу, и печень начнет вариться, а не жариться.
  2. Обжарьте на большом огне с одной стороны до хрустящей корочки. Переверните и повторите то же самое с другой стороны. В самом конце печень посолите. После этого уберите ее со сковороды.
  3. Морковь натрите, лук мелко нарежьте. Отправьте на сковороду, в которой жарилась печень. Добавьте сливочное масло. Убавьте огонь до минимума и долго выжаривайте по итальянской технике софритто – то есть на медленном огне.
  4. К овощам добавьте аджику и протушите вместе.
  5. После этого перебейте соус в блендере до однородной массы.
  6. Печень подавайте на подушке из соуса – сначала на тарелку вылейте соус, а сверху положите горячую печень. Посыпьте рубленой зеленью и чесноком.
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Кулінарні рецепти , Рецепти
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