Субпродукты могут стать настоящим шедевром на тарелке. Куриная печень — это один из самых доступных и недорогих субпродуктов.

О ее пользе и вреде для организма человека ведутся споры. Одни эксперты считают ее кладезем полезных веществ, другие, наоборот, советуют есть реже, ссылаясь на избыточное содержание холестерина. В любом случае вкусно приготовленная печень может украсить ваш стол.

Шеф и эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов рассказал, как аппетитно приготовить куриную печень.

Ингредиенты:

куриная печень – 300-400 г;

морковь – 1 шт.;

мук – 1 шт.;

аджика – 200 г;

сливочное масло – 50 г;

свежая зелень – 10 г;

чеснок – 1 зубч.

Приготовление: