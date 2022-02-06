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Їжа

Хороший варіант для вечері: рецепт смаженої курячої печінки

6 Лютого 2022, 14:04
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
печінка куряча

Субпродукти можуть стати справжнім шедевром на тарілці. Куряча печінка – це один із найдоступніших і недорогих субпродуктів.

Про її користь і шкоду для організму людини ведуться суперечки. Одні експерти вважають її джерелом корисних речовин, інші, навпаки, радять їсти рідше, посилаючись на надмірний вміст холестерину. У будь-якому випадку смачно приготована печінка може прикрасити ваш стіл.

Шеф та експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов розповів, як апетитно приготувати курячу печінку.

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 300-400 г;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • аджика – 200 г;
  • вершкове масло – 50 г;
  • свіжа зелень – 10 г;
  • часник – 1 зубч.

Приготування: 

  1. Добре розігрійте пательню з маслом і викладіть на неї печінку так, щоб шматочки не стикалися. Інакше вони дадуть вологу, і печінка почне варитися, а не смажитися.
  2. Обсмажте на великому вогні з одного боку до хрусткої скоринки. Переверніть і повторіть те ж саме з іншого боку. В самому кінці печінку посоліть. Після цього приберіть її з пательні.
  3. Моркву натріть, цибулю дрібно наріжте. Викладіть на пательню, в якій смажилася печінка. Додайте вершкове масло. Зменшіть вогонь до мінімуму і довго вижарюйте за італійською технікою софрітто – тобто на повільному вогні.
  4. До овочів додайте аджику і протушкуйте разом.
  5. Після цього перебийте соус в блендері до однорідної маси.
  6. Печінку подавайте на подушці з соусу – спочатку на тарілку вилийте соус, а зверху покладіть гарячу печінку. Посипте подрібненою зеленню і часником.
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Кулінарні рецепти , Рецепти
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