Субпродукти можуть стати справжнім шедевром на тарілці. Куряча печінка – це один із найдоступніших і недорогих субпродуктів.

Про її користь і шкоду для організму людини ведуться суперечки. Одні експерти вважають її джерелом корисних речовин, інші, навпаки, радять їсти рідше, посилаючись на надмірний вміст холестерину. У будь-якому випадку смачно приготована печінка може прикрасити ваш стіл.

Шеф та експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов розповів, як апетитно приготувати курячу печінку.

Інгредієнти:

куряча печінка – 300-400 г;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

аджика – 200 г;

вершкове масло – 50 г;

свіжа зелень – 10 г;

часник – 1 зубч.

Приготування: