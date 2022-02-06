Субпродукти можуть стати справжнім шедевром на тарілці. Куряча печінка – це один із найдоступніших і недорогих субпродуктів.
Про її користь і шкоду для організму людини ведуться суперечки. Одні експерти вважають її джерелом корисних речовин, інші, навпаки, радять їсти рідше, посилаючись на надмірний вміст холестерину. У будь-якому випадку смачно приготована печінка може прикрасити ваш стіл.
Шеф та експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов розповів, як апетитно приготувати курячу печінку.
Інгредієнти:
- куряча печінка – 300-400 г;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- аджика – 200 г;
- вершкове масло – 50 г;
- свіжа зелень – 10 г;
- часник – 1 зубч.
Приготування:
- Добре розігрійте пательню з маслом і викладіть на неї печінку так, щоб шматочки не стикалися. Інакше вони дадуть вологу, і печінка почне варитися, а не смажитися.
- Обсмажте на великому вогні з одного боку до хрусткої скоринки. Переверніть і повторіть те ж саме з іншого боку. В самому кінці печінку посоліть. Після цього приберіть її з пательні.
- Моркву натріть, цибулю дрібно наріжте. Викладіть на пательню, в якій смажилася печінка. Додайте вершкове масло. Зменшіть вогонь до мінімуму і довго вижарюйте за італійською технікою софрітто – тобто на повільному вогні.
- До овочів додайте аджику і протушкуйте разом.
- Після цього перебийте соус в блендері до однорідної маси.
- Печінку подавайте на подушці з соусу – спочатку на тарілку вилийте соус, а зверху покладіть гарячу печінку. Посипте подрібненою зеленню і часником.