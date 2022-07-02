Лето ассоциируется не только со свежими овощами. Но и с малосольными огурцами, которые хорошо подходят к молодой картошечке с укропом. Как приготовить хрустящие малосольные огурцы, рассказывает шеф Евгений Клопотенко.

Во-первых, нужно выбрать правильные огурцы: домашние, но не корнишоны, а средних размеров, только что выбранные из грядки. Перед тем, как их солить, лучше замочить в холодной воде в час, если только с грядки – на 20-30 минут. Так они станут упругими.

Во-вторых, вода. Она оказывает большое влияние на вкус. Лучше взять родниковую, родниковую или же бутилированную. Чтобы ускорить процесс приготовления, берите газировку.

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Специи. Лучше всего использовать каменную поваренную соль, чеснок, листья вишни, смородины, корни и листья хрена, соцветия укропа, а также перец чили. И можно экспериментировать, добавляя, например, лавровый лист, перец горошком, ломтик зеленого кислого яблока, а также черную или красную смородину.

Ингредиенты

Для 2-литровой банки:

1-1,5 кг огурцов

2 ст. л. соли

1 пучок специй (листья вишни, смородины, корень и листья хрена, соцветия укропа)

10 г перца чили

500-800 мл воды (столовой газировки)

1 головка чеснока

Огурцы промойте, выложите в миску и залейте водой. Оставьте на 20-30 минут.

Листья хрена, вишни и смородины вымойте и крупно порежьте. Этот пряный букет придаст огурцам неповторимый вкус, поэтому чем больше будет листьев, тем лучше.

Перец чили порежьте тонкими кольцами. Если хотите еще острее, возьмите больше перца.

На дно банки выложите изрезанные листья, соцветия укропа, корень хрена, зубчики чеснока и кусочки острого перца. Сверху очень плотно выложите огурцы. Сверху насыпьте соль.

Залейте огурцы газировкой. Необходимо использовать обычную столовую воду с нейтральным вкусом. Вода должна быть комнатной температуры. После того как вы залили огурцы, оставьте их на 2 часа при комнатной температуре, после чего поместите в холодильник.

Еще через 3-4 часа можете доставать и пробовать. Если вы любите более соленые огурцы, немного увеличьте время засолки огурцов.

Источник: Евгений Клопотенко