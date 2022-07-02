Літо асоціюється не тільки зі свіжими овочами. А й малосольними огірками, які добре пасують до молодої картопелькі з кропом. Як приготувати хрусткі малосольні огірки, розповідає шеф Євген Клопотенко.

По-перше, потрібно вибрати правильні огірки: домашні, але не корнішони, а середніх розмірів, тільки-но вибрані з грядки. Перед тим, як їх робити малосольними, найкраще замочити в холодній воді на годину, якщо тільки-но з грядки – на 20-30 хвилин. Так вони стануть пружними.

По-друге, вода. Вона дуже впливає на смак. Найкраще взяти джерельну, криничну або ж бутильовану. Щоб прискорити процес приготування, беріть газовану воду.

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Спеції. Краще за все використовувати кам’яну кухонна сіль, часник, листя вишні, смородини, корінь і листя хріну, суцвіття кропу, а також перець чилі. Та можна й експериментувати, додаючи, наприклад, лавровий лист, перець горошком, скибочку зеленого кислого яблука, а також чорну або червону смородину.

Інгредієнти

Для 2-літрової банки:

1-1,5 кг огірків

2 ст. л. солі

1 пучок спецій (листя вишні, смородини, корінь і листя хріну, суцвіття кропу)

10 г перцю чилі

500-800 мл води (столової газованої)

1 головка часнику

Огірки помийте, викладіть в миску та залийте водою. Залиште на 20-30 хвилин.

Листя хрону, вишні та смородини помийте та крупно поріжте. Цей пряний букет додасть огіркам неповторний смак, тому, чим більше буде листя, тим краще.

Перець чилі поріжте тонкими кільцями. Якщо хочете ще гостріше, візьміть більше перцю.

На дно банки викладіть порізане листя, суцвіття кропу, корінь хрону, зубчики часнику та шматочки гострого перцю. Зверху дуже щільно викладіть огірки. Зверху насипте сіль.

Залийте огірки газованою водою. Потрібно використовувати звичайну столову воду з нейтральним смаком. Вода повинна бути кімнатної температури. Після того, як ви залили огірки, залиште їх на 2 години при кімнатній температурі, після чого помістіть в холодильник.

Ще через 3-4 години можете діставати і куштувати. Якщо ви любите більш солоні огірки, трохи збільшіть час засолювання огірків.

Джерело: Євген Клопотенко