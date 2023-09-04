Мариновані огірки, які додають в бургери McDonald’s, називаються пікулями. Це американський рецепт маринування огірків, які використовують не тільки для приготування бургерів, а й піци, шаурми, хот-догів та сендвічів. Як приготувати огірки як в McDonald’s в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Огірки як в McDonald’s: рецепт покроково

Інгредієнти:

1 кг огірків;

300 г цибулі;

3 ст. л солі;

300 г цукру;

300 мл яблучного оцту;

1 ч. л куркуми;

20 шт перцю горошком;

2 ст. л французької гірчиці.

Спосіб приготування: