Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Огірки як в McDonald’s: як приготувати та правильно законсервувати

4 Вересня 2023, 15:30
Анна Голішевська редакторка стрічки
Огірки як в McDonald’s: як приготувати та правильно законсервувати
Джерело: Unsplash

Мариновані огірки, які додають в бургери McDonald’s, називаються пікулями. Це американський рецепт маринування огірків, які використовують не тільки для приготування бургерів, а й піци, шаурми, хот-догів та сендвічів. Як приготувати огірки як в McDonald’s в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Огірки як в McDonald’s: рецепт покроково

Інгредієнти: 

  • 1 кг огірків;
  • 300 г цибулі;
  • 3 ст. л солі;
  • 300 г цукру;
  • 300 мл яблучного оцту;
  • 1 ч. л куркуми;
  • 20 шт перцю горошком;
  • 2 ст. л французької гірчиці.

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь підготуйте банки та кришки для консервації. Банки промийте у проточній воді з мийним засобом або харчовою содою.
  2. Стерилізуйте в духовці за температури 180 °C, на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки кип’ятіть у каструлі з водою 5-10 хвилин.
  3. Огірки ретельно промийте від пилу та бруду у проточній воді. Цибулю теж сполосніть, очистіть від лушпиння.
  4. Наріжте огірки кільцями, а цибулю – півкільцями.
  5. Огірки та цибулю висипте в глибокий посуд, додайте до них сіль та ретельно перемішайте.
  6. Накрийте тарілкою, а зверху поставте щось важке, щоб вийшов гніт. Залиште у такому вигляді приблизно на три години.
  7. Для маринаду змішайте яблучний оцет, цукор, куркуму, перець горошком та діжонську чи французьку гірчицю.
  8. Все ретельно перемішайте та ставте на плиту нагріватися – до закипання.
  9. Огірки промийте під проточною водою і відкиньте на друшляк.
  10. Потім відправте в киплячий розсіл і зачекайте, поки вони закиплять.
  11. Одразу ж перекладіть огірки пікулі в банки разом із маринадом та закрийте герметично кришками.
  12. Приблизно через три тижні закуска буде готова.
Читайте також:
огіркиСмачні, як із бочки: як засолити огірки за зиму

Теги
Кулінарні рецепти Овочі овочі та фрукти Рецепт Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь