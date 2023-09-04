Мариновані огірки, які додають в бургери McDonald’s, називаються пікулями. Це американський рецепт маринування огірків, які використовують не тільки для приготування бургерів, а й піци, шаурми, хот-догів та сендвічів. Як приготувати огірки як в McDonald’s в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Огірки як в McDonald’s: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 1 кг огірків;
- 300 г цибулі;
- 3 ст. л солі;
- 300 г цукру;
- 300 мл яблучного оцту;
- 1 ч. л куркуми;
- 20 шт перцю горошком;
- 2 ст. л французької гірчиці.
Спосіб приготування:
- Заздалегідь підготуйте банки та кришки для консервації. Банки промийте у проточній воді з мийним засобом або харчовою содою.
- Стерилізуйте в духовці за температури 180 °C, на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки кип’ятіть у каструлі з водою 5-10 хвилин.
- Огірки ретельно промийте від пилу та бруду у проточній воді. Цибулю теж сполосніть, очистіть від лушпиння.
- Наріжте огірки кільцями, а цибулю – півкільцями.
- Огірки та цибулю висипте в глибокий посуд, додайте до них сіль та ретельно перемішайте.
- Накрийте тарілкою, а зверху поставте щось важке, щоб вийшов гніт. Залиште у такому вигляді приблизно на три години.
- Для маринаду змішайте яблучний оцет, цукор, куркуму, перець горошком та діжонську чи французьку гірчицю.
- Все ретельно перемішайте та ставте на плиту нагріватися – до закипання.
- Огірки промийте під проточною водою і відкиньте на друшляк.
- Потім відправте в киплячий розсіл і зачекайте, поки вони закиплять.
- Одразу ж перекладіть огірки пікулі в банки разом із маринадом та закрийте герметично кришками.
- Приблизно через три тижні закуска буде готова.
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