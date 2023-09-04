Маринованные огурцы, добавляемые в бургеры McDonald’s, называются пикулями. Это американский рецепт маринования огурцов, которые используют не только для приготовления бургеров, но и пиццы, шаурмы, хот-догов и сэндвичей. Как приготовить огурцы как в McDonald’s в домашних условиях – читайте в материале.
Огурцы как в McDonald’s: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов;
- 300 г лука;
- 3 ст. л соли;
- 300 г сахара;
- 300 мл яблочного уксуса;
- 1 ч. л куркумы;
- 20 шт перца горошком;
- 2 ст. л французской горчицы.
Способ приготовления:
- Предварительно подготовьте банки и крышки для консервации. Банки промойте в проточной воде с моющим средством или содой.
- Стерилизуйте в духовке при температуре 180 °C, на пару или в микроволновке. Крышки кипятите в кастрюле с водой 5-10 минут.
- Огурцы тщательно промойте от пыли и грязи в проточной воде. Лук тоже сполосните, очистите от шелухи.
- Нарежьте огурцы кольцами, а лук – полукольцами.
- Огурцы и лук высыпьте в глубокую посуду, добавьте соль и тщательно перемешайте.
- Накройте тарелкой, а сверху поставьте что-нибудь тяжелое, чтобы получился фитиль. Оставьте в таком виде примерно на три часа.
- Для маринада смешайте яблочный уксус, сахар, куркуму, перец горошком и горчицу.
- Все тщательно перемешайте и ставьте на плиту нагреваться до закипания.
- Огурцы промойте под проточной водой и откиньте на дуршлаг.
- Затем отправьте в кипящий рассол и подождите, пока они закипят.
- Сразу же переложите огурцы пикули в банки вместе с маринадом и герметически закройте крышками.
- Приблизительно через три недели закуска будет готова.
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