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Еда

Огурцы как в McDonald’s: как приготовить и правильно законсервировать

4 сентября 2023, 15:30
Анна Голишевская редактор ленты
Огурцы как в McDonald’s: как приготовить и правильно законсервировать
Источник: Unsplash

Маринованные огурцы, добавляемые в бургеры McDonald’s, называются пикулями. Это американский рецепт маринования огурцов, которые используют не только для приготовления бургеров, но и пиццы, шаурмы, хот-догов и сэндвичей. Как приготовить огурцы как в McDonald’s в домашних условиях – читайте в материале.

Огурцы как в McDonald’s: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов;
  • 300 г лука;
  • 3 ст. л соли;
  • 300 г сахара;
  • 300 мл яблочного уксуса;
  • 1 ч. л куркумы;
  • 20 шт перца горошком;
  • 2 ст. л французской горчицы.

Способ приготовления:

  1. Предварительно подготовьте банки и крышки для консервации. Банки промойте в проточной воде с моющим средством или содой.
  2. Стерилизуйте в духовке при температуре 180 °C, на пару или в микроволновке. Крышки кипятите в кастрюле с водой 5-10 минут.
  3. Огурцы тщательно промойте от пыли и грязи в проточной воде. Лук тоже сполосните, очистите от шелухи.
  4. Нарежьте огурцы кольцами, а лук – полукольцами.
  5. Огурцы и лук высыпьте в глубокую посуду, добавьте соль и тщательно перемешайте.
  6. Накройте тарелкой, а сверху поставьте что-нибудь тяжелое, чтобы получился фитиль. Оставьте в таком виде примерно на три часа.
  7. Для маринада смешайте яблочный уксус, сахар, куркуму, перец горошком и горчицу.
  8. Все тщательно перемешайте и ставьте на плиту нагреваться до закипания.
  9. Огурцы промойте под проточной водой и откиньте на дуршлаг.
  10. Затем отправьте в кипящий рассол и подождите, пока они закипят.
  11. Сразу же переложите огурцы пикули в банки вместе с маринадом и герметически закройте крышками.
  12. Приблизительно через три недели закуска будет готова.
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