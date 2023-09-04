Маринованные огурцы, добавляемые в бургеры McDonald’s, называются пикулями. Это американский рецепт маринования огурцов, которые используют не только для приготовления бургеров, но и пиццы, шаурмы, хот-догов и сэндвичей. Как приготовить огурцы как в McDonald’s в домашних условиях – читайте в материале.

Огурцы как в McDonald’s: рецепт пошагово

Ингредиенты:

1 кг огурцов;

300 г лука;

3 ст. л соли;

300 г сахара;

300 мл яблочного уксуса;

1 ч. л куркумы;

20 шт перца горошком;

2 ст. л французской горчицы.

Способ приготовления: