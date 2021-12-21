Новое научное исследование немецких ученых выявило область мозга, связанную с прикосновением к гениталиям у женщин. Было обнаружено, что этот участок более развит у тех добровольцев, которые сообщили, что занимаются сексом довольно часто.

Отмечается, что полученные результаты могут быть использованы в будущем для лечения людей, которые, например, пострадали от сексуального насилия или страдают сексуальной дисфункцией.

— Совершенно недостаточно изучено, как женские гениталии представлены в соматосенсорной коре у людей, и есть ли у них вообще способность меняться в зависимости от опыта или использования, — говорит соавтор исследования, профессор медицинской психологии в клинике Шарите Кристин Хайм.

Соматосенсорная кора головного мозга получает и обрабатывает сенсорную информацию, собранную со всего тела, каждая часть которого соответствует отдельной области коры головного мозга, образуя репрезентативную карту.

Но до сих пор предметом споров была часть карты, соответствующая женским гениталиям.

Предыдущие исследования иногда помещали его под изображение стопы, другие — рядом с изображением бедра.

Причина заключалась в неточных методах стимуляции. Например, во время ручной стимуляции себя или партнера, одновременно касались других частей тела или процесс вызывал возбуждение, что размывало результаты.

В 2005 году другим исследователям удалось разработать методику, которая вызвала очень локализованную тактильную стимуляцию полового члена, что позволило найти точную область у мужчин. Но в отношении женщин подобного прорыва не произошло.

Для нового исследования были отобраны 20 здоровых женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Для стимуляции над нижним бельем на уровне клитора прикладывали небольшой круглый предмет, специально разработанный для этой задачи: струи воздуха вызывали легкую вибрацию мембраны устройства.

Добровольцев стимулировали восемь раз по 10 секунд, каждый раз с 10 секундами отдыха. Это же устройство использовалось на тыльной стороне правой руки в качестве контроля.

Результаты визуализации мозга подтвердили, что в соматосенсорной коре связь с женскими гениталиями представляет зона рядом с бедрами, как и у мужчин, но точное местоположение варьировалось для каждой тестируемой женщины.

Авторы не решаются говорить о том, что это расширение ведет к большему количеству секса. Но есть намеки на прошлые исследования.

Во-первых, хорошо известно, что чем больше используются определенные части мозга, тем они становятся больше: это известно, как пластичность мозга.

Во-вторых, предыдущие исследования на животных показали, что стимуляция гениталий крыс и мышей эффективно приводит к расширению области мозга, соответствующей этим органам.

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