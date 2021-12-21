Нове наукове дослідження німецьких вчених виявило область мозку, пов’язану з дотиком до геніталій у жінок. Було виявлено, що ця ділянка більш розвинена у тих добровольців, які повідомили, що займаються сексом досить часто.

Відзначається, що отримані результати можуть бути використані в майбутньому для лікування людей, які, наприклад, постраждали від сексуального насильства або страждають на сексуальну дисфункцію.

– Абсолютно недостатньо вивчено, як жіночі геніталії представлені в соматосенсорній корі у людей, і чи є у них взагалі здатність змінюватися в залежності від досвіду або використання, – говорить співавтор дослідження, професор медичної психології в клініці Шаріте Крістін Хайм.

Соматосенсорна кора головного мозку отримує і обробляє сенсорну інформацію, зібрану з усього тіла, кожна частина якого відповідає окремій області кори головного мозку, утворюючи репрезентативну карту.

Але досі предметом суперечок була частина карти, відповідна жіночим геніталій.

Попередні дослідження іноді поміщали його під зображення стопи, інші – поруч із зображенням стегна.

Причина полягала в неточних методах стимуляції. Наприклад, під час ручної стимуляції себе або партнера, одночасно торкалися інших частин тіла або процес викликав збудження, що розмивало результати.

У 2005 році іншим дослідникам вдалося розробити методику, яка викликала дуже локалізовану тактильну стимуляцію статевого члена, що дозволило знайти точну область у чоловіків. Але щодо жінок подібного прориву не відбулося.

Для нового дослідження було відібрано 20 здорових жінок віком від 18 до 45 років. Для стимуляції над нижньою білизною на рівні клітора прикладали невеликий круглий предмет, спеціально розроблений для цього завдання: струменя повітря викликали легку вібрацію мембрани пристрою.

Добровольців стимулювали вісім разів по 10 секунд кожен раз з 10 секундами відпочинку. Цей ж пристрій використовувався на тильній стороні правої руки в якості контролю.

Результати візуалізації мозку підтвердили, що соматосенсорна кора являє собою жіночі геніталії поруч зі стегнами, як і у чоловіків, але точне місце розташування варіювалося для кожної тестованої жінки.

Автори не наважуються говорити про те, що це розширення веде до більшої кількості сексу. Але є натяки на минулі дослідження.

По-перше, добре відомо, що чим більше використовуються певні частини мозку, тим вони стають більше: це відомо, як пластичність мозку.

По-друге, попередні дослідження на тваринах показали, що стимуляція геніталій щурів і мишей ефективно призводить до розширення області мозку, що відповідає цим органам.

Сьогодні, 21 грудня, відбудеться прямий ефір”Оргазм: міфи та реальність” з психологинею, сексологинею, сімейною консультанткою та викладачкою психології й сексології Юлією Дамочкіною. Є шанс не тільки дізнатися про щось нове і корисне для себе, а й задати питання досвідченому фахівцю.