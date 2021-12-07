Деякі пари, намагаючись додати вогню в інтимне життя, пробують різні пози сексу. Однак вони можуть не лише потішити новими емоціями, а й призвести до зайвого травматизму.

Сексолог Тетяна Славіна розповіла про найнебезпечніші експерименти з позами.

– Небезпека підстерігає не лише у вигляді захворювань, що передаються статевим шляхом, а й травм, отриманих безпосередньо у процесі статевого акту, – каже Тетяна Славіна.

Посилаючись на дані травматологів, вона назвала найнебезпечніші позиції.

Наїзниця

– Найнебезпечніша з усіх поз. Більше половини переломів пеніса числяться саме за нею. Ще один небезпечний наслідок – гіперекстензія (перерозгинання) статевого члена, що призводить до хвороби Пейроні (болюче викривлення пеніса), – каже Тетяна Славіна.

Зворотна наїзниця

За її словами, у цій позиції партнерка не має точки опори, і травма статевого члена не рідкість.

Місіонерська поза стоячи

– У чоловіків не витримує спина, і відбувається защемлення хребців, – коментує сексолог.

Доггі-стайл

Вона забезпечує найглибше проникнення, але чоловік може не розраховувати амплітуду руху, що призводить до розриву піхви, додає експерт.

– 30% секс-травм викликані цією позою, – уточнює вона.

Місіонерська поза

Попри популярність і традиційність, вона у 21% випадків призводить до травмування жінок.