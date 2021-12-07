Некоторые пары, пытаясь добавить огня в интимную жизнь, пробуют различные позы секса. Однако они могут не только порадовать новыми эмоциями, но и привести к лишнему травматизму.

Сексолог Татьяна Славина рассказала о самых опасных экспериментах с позами.

— Опасность подстерегает не только в виде заболеваний, который передаются половым путем, но и травм, полученными непосредственно в процессе полового акта, — говорит Татьяна Славина.

Ссылаясь на данные травматологов, она назвала самые опасные позиции.

Наездница

— Самая опасная из всех поз. Больше половины переломов пениса числятся именно за ней. Еще одно опасное последствие – гиперэкстензия (переразгибание) полового члена, что приводит к болезни Пейрони (болезненное искривление пениса), — говорит Татьяна Славина.

Обратная наездница

По ее словам, в этой позиции у партнерши нет точки опоры, и травма полового члена не редкость.

Миссионерская поза стоя

— У мужчин не выдерживает спина, и происходит защемление позвонков, — комментирует сексолог.

Догги-стайл

Она обеспечивает самое глубокое проникновение, но мужчина может не рассчитывать амплитуду движений, что приводит к разрыву влагалища, добавляет эксперт.

— 30% секс-травм вызваны этой позой, — уточняет она.

Миссионерская поза

Несмотря на популярность и традиционность, она в 21% случаев она приводит к травматизации женщин.