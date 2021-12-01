Неотъемлемой частью жизни каждого человека является сексуальный опыт. Однако необходимо быть осторожными, ведь половым путем могут передаваться опасные инфекции.

В Центре общественного здоровья рассказали об основных правилах безопасного секса и как избежать различных заболеваний.

— ИППП распространяются во время вагинального, орального или анального секса, или близкого интимного контакта. Многие из этих инфекций переносятся в жидкостях организма, таких как сперма, кровь или вагинальные жидкости, — отметили в ЦОЗ.

Безопасный секс тот, что имеет наименьшие риски передачи ИППП. Это может улучшить сексуальную жизнь, общение и доверие между партнерами.

Однако секс все равно имеет определенные риски. Чтобы избежать нежелательных заболеваний, необходимо использовать презервативы. Именно они являются одним из самых эффективных способов защиты от ИППП, в частности, ВИЧ-инфекции, и предупреждения нежелательной беременности. Но презерватив не гарантирует 100% результат, поскольку всегда существует риск его неправильного применения, низкого качества или повреждения целостности.

Также стоит ограничить свою сексуальную активность одним партнером или партнершей. Необходимо убедиться, что оба партнера прошли тестирование и никто не имеет ИППП.

— Начинать такой разговор может быть неудобно, но защита своего здоровья — это ваша ответственность, — отметили в ЦОЗ.

Кроме того, специалисты советуют проходить медицинские осмотры: посещать гинеколога, уролога, проктолога, тестироваться на ИППП, ВИЧ, вирусные гепатиты.

Чтобы уменьшить вероятность рискованного секса, необходимо избегать употребления алкоголя или наркотиков. Ведь человек в измененном состоянии сознания может проигнорировать правила безопасного секса.

Всем, кто имеет высокий риск инфицироваться ВИЧ, можно принимать PrEP — доконтактную профилактику ВИЧ. Только одна таблетка в день и использование презервативов надежно защитят от ВИЧ-инфекции и ИППП. PrEP можно получить бесплатно и конфиденциально.

Источник: ЦОЗ