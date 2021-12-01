Невід’ємною частиною життя кожної людини є сексуальний досвід. Проте необхідно бути обережними, адже статевим шляхом можуть передаватися небезпечні інфекції.

У Центрі громадського здоров’я розповіли про основні правила безпечного сексу та як уникнути різних захворювань.

– ІПСШ поширюються під час вагінального, орального або анального сексу та близького інтимного контакту. Багато з цих інфекцій переносяться в рідинах організму, як-от сперма, кров або вагінальні рідини, – зазначили у ЦГЗ.

Безпечний секс той, що має найменші ризики передавання ІПСШ. Це може покращити сексуальне життя, спілкування та довіру між партнерами.

Втім, секс однаково має певні ризики. Щоб уникнути небажаних захворювань, необхідно використовувати презервативи. Саме вони є одним із найбільш ефективних способів захисту від ІПСШ, зокрема, ВІЛ-інфекції, та попередження небажаної вагітності. Але презерватив не гарантує 100% результату, оскільки завжди існує ризик його неправильного застосування, низької якості чи пошкодження цілісності.

Також варто обмежити свою сексуальну активність одним партнером чи партнеркою. Необхідно переконатися, що обоє партнерів пройшли тестування і ніхто не має ІПСШ.

– Починати таку розмову може бути незручно, але захист свого здоров’я — це ваша відповідальність, – зазначили у ЦГЗ.

Крім того, спеціалісти радять проходити медичні огляди: відвідувати гінеколога, уролога, проктолога, тестуватися на ІПСШ, ВІЛ, вірусні гепатити.

Щоб зменшити ймовірність ризикованого сексу, необхідно уникати вживання алкоголю чи наркотиків. Адже людина у зміненому стані свідомості може проігнорувати правила безпечного сексу.

Усім, хто має високий ризик інфікуватися ВІЛ, можна приймати PrEP — доконтактну профілактику ВІЛ. Лише одна таблетка на день і використання презервативів надійно захистять від ВІЛ-інфекції та ІПСШ. PrEP можна отримати безоплатно та конфіденційно.

Джерело: ЦГЗ