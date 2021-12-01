Де здати тест на ВІЛ та популярні міфи про захворювання (ТЕСТ)

В Україні громадяни продовжують помирати від ВІЛ-інфекції, хоча хворобу можна контролювати за допомогою ліків, завдяки чому людина отримує шанс жити повноцінним та щасливим життям.
За даними МОЗ, в Україні протягом минулого року 2,5 тис. людей з ВІЛ померли.
– Основна причина таких наслідків – пізня діагностика хвороби. У кожної третьої людини вперше ВІЛ-інфекцію було виявлено вже на стадії СНІДу, – уточнив Віктор Ляшко.
Саме тому важливо регулярно здавати тест на ВІЛ, робити це потрібно не рідше одного разу на рік. Тестування є безкоштовним.
Де здати тест на ВІЛ:
- Під час прийому в сімейного лікаря.
- У пунктах тестування.
- Придбати тест в аптеці.
- Звернутися до будь-якої лабораторії – державної чи приватної.
- Отримати оральний тест поштою.
З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня, Факти ICTV підготували тест про міфи про ВІЛ та вірусні гепатити.
Пропонуємо перевірити свої знання з цієї теми.
Правильні відповіді
- Лікування ВІЛ та гепатитів В і С безкоштовне та доступне кожному українцеві. Його можна отримати, звернувшись до сімейного лікаря чи інфекціоніста, який проведе обстеження, визначить стадію та призначить ефективне лікування. Він же повідомить, де можна отримати препарати.
- Тестування на ВІЛ та гепатити можна пройти конфіденційно, а за бажання й анонімно. Для цього треба звернутися до пунктів тестування на ВІЛ, адреси можна знайти онлайн. Також можна отримати оральний тест поштою або просто придбати його в аптеці.
- Тестування на ВІЛ та гепатит рекомендують робити кожному українцеві хоча б раз на рік, адже всі ми, без винятку, не застраховані від інфікування.
- ВІЛ можна інфікуватися під час орального сексу. Він передається під час незахищеного статевого акту, незалежно від того, чи це вагінальний, оральний або анальний секс.
- Гепатит С – виліковний. Існує безпечна та ефективна терапія, яка допомагає успішно боротися з вірусом протягом 12 тижнів.
- При ВІЛ не треба щоденно приймати значну кількість ліків. Іноді достатньо однієї пігулки на день. Усе залежить від стадії та стану хворого.
- ВІЛ-позитивна людина, яка регулярно приймає антиретровірусну терапію та має невизначений рівень вірусного навантаження, не може заразити партнера під час статевого акту. Чоловік та жінка за бажання можуть безперешкодно займатися незахищеним сексом.
- Гепатит В неможливо остаточно вилікувати. Але за умови регулярного обстеження, підтримки організму та вакцинації близьких можна жити повноцінним життям. Водночас інфікована мати може народити здорову дитину, після народження у пологовому будинку їй одразу зроблять щеплення проти вірусу.
- ВІЛ-позитивна мати може народити здорову дитину за умови вживання антиретровірусних препаратів. Це можливо за умови, якщо рівень вірусу невизначений. Перед плануванням вагітності треба провести додаткове обстеження.
- ВІЛ та СНІД – це не те саме. ВІЛ – захворювання, під час якого вірус вражає імунну систему людини, з ним можна боротися. СНІД – сукупна назва уражень, що відбуваються на останніх стадіях інфекції, яку спричинює ВІЛ, його неможливо вилікувати.
- У чоловіків та жінок однаковий ризик захворіти на ВІЛ або гепатити.
- Через поцілунок не можна інфікуватися ВІЛ, адже він передається лише через кров, статевим шляхом, від матері до дитини.
- Гепатит С лікується протягом 12 тижнів безпечними та високоефективними препаратами. Їх безкоштовно можна отримати після візиту до фахівця та підтвердження діагнозу. Спочатку варто звернутися до свого сімейного лікаря чи одразу йти до інфекціоніста.
- Пожовтіння склер очей не є першою ознакою інфікування гепатитом. Довгий час хвороба може протікати безсимптомно. Людина може роками жити, інфікувати інших людей і не знати про це. Вірусні гепатити В та С не мають специфічних симптомів.
- Лікарі не можуть повідомити роботодавця про ВІЛ-статус працівника, адже це конфіденційна інформація. Крім того, це є лікарською таємницею. Такою інформацією можна ділитися лише з дозволу пацієнта.