Де здати тест на ВІЛ та популярні міфи про захворювання (ТЕСТ)

В Україні громадяни продовжують помирати від ВІЛ-інфекції, хоча хворобу можна контролювати за допомогою ліків, завдяки чому людина отримує шанс жити повноцінним та щасливим життям.

За даними МОЗ, в Україні протягом минулого року 2,5 тис. людей з ВІЛ померли.

– Основна причина таких наслідків – пізня діагностика хвороби. У кожної третьої людини вперше ВІЛ-інфекцію було виявлено вже на стадії СНІДу, – уточнив Віктор Ляшко.

Саме тому важливо регулярно здавати тест на ВІЛ, робити це потрібно не рідше одного разу на рік. Тестування є безкоштовним.

Де здати тест на ВІЛ:

Під час прийому в сімейного лікаря. У пунктах Придбати тест в аптеці. Звернутися до будь-якої лабораторії – державної чи приватної. Отримати оральний тест поштою

З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня, Факти ICTV підготували тест про міфи про ВІЛ та вірусні гепатити.

Пропонуємо перевірити свої знання з цієї теми.

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