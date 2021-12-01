Где сдать тест на ВИЧ и популярные мифы о заболевании (ТЕСТ)

В Украине граждане продолжают умирать от ВИЧ-инфекции, хотя болезнь можно контролировать с помощью лекарств, и человек получает шанс жить полноценной и счастливой жизнью.

По данным Минздрава, в Украине в течение прошлого года 2,5 тыс. человек с ВИЧ скончались.

– Основная причина таких последствий – поздняя диагностика болезни. У каждого третьего человека впервые ВИЧ-инфекция была обнаружена уже на стадии СПИДа, — уточнил Виктор Ляшко.

Именно поэтому важно регулярно сдавать тест на ВИЧ, делать это нужно не реже одного раза в год. Тестирование бесплатное.

Где сдать тест на ВИЧ:

На приеме у семейного врача. В пунктах Купить тест в аптеке. Обратиться в любую лабораторию — государственную или частную. Получите оральный тест по почте

По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря, Факты ICTV подготовили тест о мифах о ВИЧ и вирусных гепатитах.

Предлагаем проверить свои знания по этой теме.

Правильные ответы