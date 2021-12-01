Где сдать тест на ВИЧ и популярные мифы о заболевании (ТЕСТ)

В Украине граждане продолжают умирать от ВИЧ-инфекции, хотя болезнь можно контролировать с помощью лекарств, и человек получает шанс жить полноценной и счастливой жизнью.
По данным Минздрава, в Украине в течение прошлого года 2,5 тыс. человек с ВИЧ скончались.
– Основная причина таких последствий – поздняя диагностика болезни. У каждого третьего человека впервые ВИЧ-инфекция была обнаружена уже на стадии СПИДа, — уточнил Виктор Ляшко.
Именно поэтому важно регулярно сдавать тест на ВИЧ, делать это нужно не реже одного раза в год. Тестирование бесплатное.
Где сдать тест на ВИЧ:
- На приеме у семейного врача.
- В пунктах тестирования.
- Купить тест в аптеке.
- Обратиться в любую лабораторию — государственную или частную.
- Получите оральный тест по почте.
По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря, Факты ICTV подготовили тест о мифах о ВИЧ и вирусных гепатитах.
Предлагаем проверить свои знания по этой теме.
Правильные ответы
- Лечение ВИЧ и гепатитов В и С бесплатно и доступно каждому украинцу. Его можно получить, обратившись к семейному врачу или инфекционисту, который проведет обследование, определит стадию и назначит эффективное лечение. Он сообщит, где можно получить препараты.
- Тестирование на ВИЧ и гепатиты можно пройти конфиденциально, а по желанию и анонимно. Для этого нужно обратиться в пункты тестирования на ВИЧ, адреса можно найти онлайн. Также можно получить оральный тест по почте или просто приобрести его в аптеке.
- Тестирование на ВИЧ и гепатит рекомендуют делать каждому украинцу хотя бы раз в год, ведь все мы, без исключения, не застрахованы от инфицирования.
- ВИЧ можно инфицироваться во время орального секса. Он передается во время незащищенного полового акта, независимо от того, вагинальный, оральный или анальный секс.
- Гепатит С — излечим. Есть безопасная и эффективная терапия, которая помогает успешно бороться с вирусом в течение 12 недель.
- При ВИЧ не нужно принимать ежедневно значительное количество лекарств. Иногда достаточно одной таблетки в день. Все зависит от стадии и состояния больного.
- ВИЧ-положительный человек, регулярно принимающий антиретровирусную терапию и имеющий неопределенный уровень вирусной нагрузки, не может заразить партнера во время полового акта. Мужчина и женщина по желанию могут беспрепятственно заниматься незащищенным сексом.
- Гепатит В невозможно окончательно вылечить. Но при регулярном обследовании, поддержании организма и вакцинации близких можно жить полноценной жизнью. В то же время инфицированная мать может родить здорового ребенка, после рождения в роддоме ему сразу сделают прививку против вируса.
- ВИЧ-положительная мать может родить здорового ребенка при употреблении антиретровирусных препаратов. Это возможно, если уровень вируса неопределенный. Перед планированием беременности следует провести дополнительное обследование.
- ВИЧ и СПИД — не одно и то же. ВИЧ — заболевание, во время которого вирус поражает иммунную систему человека, с ним можно бороться. СПИД — совокупное название поражений, происходящих на последних стадиях инфекции, вызываемой ВИЧ, его нельзя вылечить.
- У мужчин и женщин одинаковый риск заболеть ВИЧ или гепатитами.
- Через поцелуй нельзя инфицироваться ВИЧ, ведь он передается только через кровь, половым путем, от матери к ребенку.
- Гепатит С лечится в течение 12 недель безопасными и высокоэффективными препаратами. Их бесплатно можно получить после визита к специалисту и подтверждения диагноза. Сначала следует обратиться к своему семейному врачу или сразу идти к инфекционисту.
- Пожелтение склер глаз не является первым признаком инфицирования гепатитом. Долгое время заболевание может протекать бессимптомно. Человек может годами жить, инфицировать других людей и не знать об этом. Вирусные гепатиты В и С не имеют специфических симптомов.
- Врачи не могут сообщить работодателю о ВИЧ-статусе работника, поскольку это конфиденциальная информация. Кроме того, это врачебная тайна. Такой информацией можно делиться только с разрешения пациента.