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Где сдать тест на ВИЧ и популярные мифы о заболевании (ТЕСТ)

1 декабря 2021, 13:05
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
тестування на віл
Источник: Depositphotos

В Украине граждане продолжают умирать от ВИЧ-инфекции, хотя болезнь можно контролировать с помощью лекарств, и человек получает шанс жить полноценной и счастливой жизнью.

По данным Минздрава, в Украине в течение прошлого года 2,5 тыс. человек с ВИЧ скончались.

–  Основная причина таких последствий – поздняя диагностика болезни. У каждого третьего человека впервые ВИЧ-инфекция была обнаружена уже на стадии СПИДа, — уточнил Виктор Ляшко.

Именно поэтому важно регулярно сдавать тест на ВИЧ, делать это нужно не реже одного раза в год. Тестирование бесплатное.

Где сдать тест на ВИЧ:

  1. На приеме у семейного врача.
  2. В пунктах тестирования.
  3. Купить тест в аптеке.
  4. Обратиться в любую лабораторию — государственную или частную.
  5. Получите оральный тест по почте.
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По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря, Факты ICTV подготовили тест о мифах о ВИЧ и вирусных гепатитах.

Предлагаем проверить свои знания по этой теме.

Правильные ответы

  1. Лечение ВИЧ и гепатитов В и С бесплатно и доступно каждому украинцу. Его можно получить, обратившись к семейному врачу или инфекционисту, который проведет обследование, определит стадию и назначит эффективное лечение. Он сообщит, где можно получить препараты.
  2. Тестирование на ВИЧ и гепатиты можно пройти конфиденциально, а по желанию и анонимно. Для этого нужно обратиться в пункты тестирования на ВИЧ, адреса можно найти онлайн. Также можно получить оральный тест по почте или просто приобрести его в аптеке.
  3. Тестирование на ВИЧ и гепатит рекомендуют делать каждому украинцу хотя бы раз в год, ведь все мы, без исключения, не застрахованы от инфицирования.
  4. ВИЧ можно инфицироваться во время орального секса. Он передается во время незащищенного полового акта, независимо от того, вагинальный, оральный или анальный секс.
  5. Гепатит С — излечим. Есть безопасная и эффективная терапия, которая помогает успешно бороться с вирусом в течение 12 недель.
  6. При ВИЧ не нужно принимать ежедневно значительное количество лекарств. Иногда достаточно одной таблетки в день. Все зависит от стадии и состояния больного.
  7. ВИЧ-положительный человек, регулярно принимающий антиретровирусную терапию и имеющий неопределенный уровень вирусной нагрузки, не может заразить партнера во время полового акта. Мужчина и женщина по желанию могут беспрепятственно заниматься незащищенным сексом.
  8. Гепатит В невозможно окончательно вылечить. Но при регулярном обследовании, поддержании организма и вакцинации близких можно жить полноценной жизнью. В то же время инфицированная мать может родить здорового ребенка, после рождения в роддоме ему сразу сделают прививку против вируса.
  9. ВИЧ-положительная мать может родить здорового ребенка при употреблении антиретровирусных препаратов. Это возможно, если уровень вируса неопределенный. Перед планированием беременности следует провести дополнительное обследование.
  10. ВИЧ и СПИД — не одно и то же. ВИЧ — заболевание, во время которого вирус поражает иммунную систему человека, с ним можно бороться. СПИД — совокупное название поражений, происходящих на последних стадиях инфекции, вызываемой ВИЧ, его нельзя вылечить.
  11. У мужчин и женщин одинаковый риск заболеть ВИЧ или гепатитами.
  12. Через поцелуй нельзя инфицироваться ВИЧ, ведь он передается только через кровь, половым путем, от матери к ребенку.
  13. Гепатит С лечится в течение 12 недель безопасными и высокоэффективными препаратами. Их бесплатно можно получить после визита к специалисту и подтверждения диагноза. Сначала следует обратиться к своему семейному врачу или сразу идти к инфекционисту.
  14. Пожелтение склер глаз не является первым признаком инфицирования гепатитом. Долгое время заболевание может протекать бессимптомно. Человек может годами жить, инфицировать других людей и не знать об этом. Вирусные гепатиты В и С не имеют специфических симптомов.
  15. Врачи не могут сообщить работодателю о ВИЧ-статусе работника, поскольку это конфиденциальная информация. Кроме того, это врачебная тайна. Такой информацией можно делиться только с разрешения пациента.

Теги
ВИЧ , Гепатит , хвороба
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