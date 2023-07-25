Кабачки – это довольно диетический продукт с малым содержанием калорий. Этот простой, но вкусный овощ давно понравился украинцам, а консервацию из кабачка можно увидеть в любой кладовой. Как приготовить кабачки на зиму по-корейски в домашних условиях – читайте в материале.

Кабачки на зиму по-корейски: рецепт пошагово

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

250 г лука;

7 — 10 зубчиков чеснока;

1 сладкий болгарский перец;

0.5 кг моркови;

1.5 — 2 ст.л соли;

100 г сахара;

0.5 ст уксуса;

0.5 ст растительного масла;

1 ч.л перца красного молотого;

0.5 шт перца чили.

Способ приготовления: