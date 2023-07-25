Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Кабачки на зиму по-корейски: рецепт закрутки без стерилизации

25 июля 2023, 12:27
Анна Голишевская редактор ленты
Кабачки
Источник: Unsplash

Кабачки – это довольно диетический продукт с малым содержанием калорий. Этот простой, но вкусный овощ давно понравился украинцам, а консервацию из кабачка можно увидеть в любой кладовой. Как приготовить кабачки на зиму по-корейски в домашних условиях – читайте в материале.

Кабачки на зиму по-корейски: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков;
  • 250 г лука;
  • 7 — 10 зубчиков чеснока;
  • 1 сладкий болгарский перец;
  • 0.5 кг моркови;
  • 1.5 — 2 ст.л соли;
  • 100 г сахара;
  • 0.5 ст уксуса;
  • 0.5 ст растительного масла;
  • 1 ч.л перца красного молотого;
  • 0.5 шт перца чили.

Способ приготовления:

  1. Кабачок и морковь натрите на терке. Смешайте все это в миске.
  2. Для заправки перемелите перец, чеснок и лук (на мясорубке).
  3. Соедините все ингредиенты в кастрюле. Добавьте туда сахар, соль, уксус, растительное масло.
  4. Содержимое кастрюли оставьте на несколько часов, чтобы овощи пустили сок.
  5. Через 5 часов все это покипятите на сильном огне, и поварите минут 10 на медленном огне, помешивая.
  6. Разложите салат по банкам и закройте крышками.
  7. Охлаждайте в перевернутом виде под пледом и спрячьте на длительное хранение.
  8. Если вы хотите есть салат уже сейчас, то варить овощи не нужно. Просто разложите кабачки по банкам и не очень плотно закройте крышкой.
  9. После этого отправьте банки на несколько дней в прохладное помещение или же в холодильник и подавайте к столу.
Читайте также:
кабачкиНезаменимый для здоровья овощ: врач объяснила, почему так полезны кабачки

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь