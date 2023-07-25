Кабачки – это довольно диетический продукт с малым содержанием калорий. Этот простой, но вкусный овощ давно понравился украинцам, а консервацию из кабачка можно увидеть в любой кладовой. Как приготовить кабачки на зиму по-корейски в домашних условиях – читайте в материале.
Кабачки на зиму по-корейски: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков;
- 250 г лука;
- 7 — 10 зубчиков чеснока;
- 1 сладкий болгарский перец;
- 0.5 кг моркови;
- 1.5 — 2 ст.л соли;
- 100 г сахара;
- 0.5 ст уксуса;
- 0.5 ст растительного масла;
- 1 ч.л перца красного молотого;
- 0.5 шт перца чили.
Способ приготовления:
- Кабачок и морковь натрите на терке. Смешайте все это в миске.
- Для заправки перемелите перец, чеснок и лук (на мясорубке).
- Соедините все ингредиенты в кастрюле. Добавьте туда сахар, соль, уксус, растительное масло.
- Содержимое кастрюли оставьте на несколько часов, чтобы овощи пустили сок.
- Через 5 часов все это покипятите на сильном огне, и поварите минут 10 на медленном огне, помешивая.
- Разложите салат по банкам и закройте крышками.
- Охлаждайте в перевернутом виде под пледом и спрячьте на длительное хранение.
- Если вы хотите есть салат уже сейчас, то варить овощи не нужно. Просто разложите кабачки по банкам и не очень плотно закройте крышкой.
- После этого отправьте банки на несколько дней в прохладное помещение или же в холодильник и подавайте к столу.