Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, чем полезны для здоровья кабачки.

— Прежде всего, кабачок, благодаря своим антиаллергенным свойствам и низкому содержанию сахара, отличный продукт для профилактики отеков, расстройств пищеварения, — объяснила врач.

По словам медика, кабачки великолепно справляются с задачей регуляции водного обмена, поскольку в 100 г овоща содержится 93 г воды.

Врач отметила и высокое содержание витамина С в кабачках — почти треть дневной нормы этого чрезвычайно важного микроэлемента, который защищает клетки мозга от повреждения.

Помимо витамина С, кабачки — кладезь витаминов А, группы В, Е и РР, а также минералов, в частности, калия, железа, кальция, фосфора и магния.

Людмила Сердюк рекомендует, летом, в сезон кабачков, использовать их вместо традиционных гарниров, таких как паста и картофель.