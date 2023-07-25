Кабачки – це досить дієтичний продукт із малим вмістом калорій. Цей простий, але смачний овоч давно сподобався українцям, а консервацію з кабачка можна побачити у будь-якій коморі. Як приготувати кабачки на зиму по-корейськи в домашніх умовах – читайте у матеріалі.
Кабачки на зиму по-корейськи: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 1 кг кабачків;
- 250 г цибулі;
- 7–10 зубчиків часнику;
- 1 солодкий болгарський перець;
- 0.5 кг моркви;
- 1.5–2 ст.л солі;
- 100 г цукру;
- 0.5 ст оцту;
- 0.5 ст рослинної олії;
- 1 ч.л перцю червоного меленого;
- 0.5 шт перцю чилі.
Спосіб приготування:
- Кабачок та моркву натріть на тертці. Акуратно змішайте у мисці.
- Для заправки перемеліть перець, часник та цибулю (на м’ясорубці).
- З’єднайте всі інгредієнти у каструлі. Додайте туди цукор, сіль, оцет, олію.
- Вміст каструлі залиште на кілька годин, щоб овочі пустили сік.
- Через 5 годин все це залиште на сильному вогні, і поваріть хвилин 10 на повільному вогні, помішуючи.
- Розкладіть салат по банках і закрийте кришками.
- Охолоджуйте в перевернутому вигляді під пледом і сховайте на тривале зберігання.
- Якщо ви хочете їсти салат вже, то варити овочі не потрібно. Просто розкладіть кабачки по банках і не дуже щільно закрийте кришкою.
- Після цього відправте банки на кілька днів у прохолодне приміщення або холодильник і подавайте до столу.