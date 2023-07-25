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Кабачки на зиму по-корейськи: рецепт закрутки без стерилізації

25 Липня 2023, 12:27
Анна Голішевська редакторка стрічки
Кабачки
Джерело: Unsplash

Кабачки – це досить дієтичний продукт із малим вмістом калорій. Цей простий, але смачний овоч давно сподобався українцям, а консервацію з кабачка можна побачити у будь-якій коморі. Як приготувати кабачки на зиму по-корейськи в домашніх умовах – читайте у матеріалі.

Кабачки на зиму по-корейськи: рецепт покроково

Інгредієнти:

  • 1 кг кабачків;
  • 250 г цибулі;
  • 7–10 зубчиків часнику;
  • 1 солодкий болгарський перець;
  • 0.5 кг моркви;
  • 1.5–2 ст.л солі;
  • 100 г цукру;
  • 0.5 ст оцту;
  • 0.5 ст рослинної олії;
  • 1 ч.л перцю червоного меленого;
  • 0.5 шт перцю чилі.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок та моркву натріть на тертці. Акуратно змішайте у мисці.
  2. Для заправки перемеліть перець, часник та цибулю (на м’ясорубці).
  3. З’єднайте всі інгредієнти у каструлі. Додайте туди цукор, сіль, оцет, олію.
  4. Вміст каструлі залиште на кілька годин, щоб овочі пустили сік.
  5. Через 5 годин все це залиште на сильному вогні, і поваріть хвилин 10 на повільному вогні, помішуючи.
  6. Розкладіть салат по банках і закрийте кришками.
  7. Охолоджуйте в перевернутому вигляді під пледом і сховайте на тривале зберігання.
  8. Якщо ви хочете їсти салат вже, то варити овочі не потрібно. Просто розкладіть кабачки по банках і не дуже щільно закрийте кришкою.
  9. Після цього відправте банки на кілька днів у прохолодне приміщення або холодильник і подавайте до столу.
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