Кабачки – це досить дієтичний продукт із малим вмістом калорій. Цей простий, але смачний овоч давно сподобався українцям, а консервацію з кабачка можна побачити у будь-якій коморі. Як приготувати кабачки на зиму по-корейськи в домашніх умовах – читайте у матеріалі.

Кабачки на зиму по-корейськи: рецепт покроково

Інгредієнти:

1 кг кабачків;

250 г цибулі;

7–10 зубчиків часнику;

1 солодкий болгарський перець;

0.5 кг моркви;

1.5–2 ст.л солі;

100 г цукру;

0.5 ст оцту;

0.5 ст рослинної олії;

1 ч.л перцю червоного меленого;

0.5 шт перцю чилі.

Спосіб приготування: