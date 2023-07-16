Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, чим корисні для здоров’я кабачки.

– Перш за все, кабачок, завдяки своїм антиалергенним властивостям і низькому вмісту цукру, чудовий продукт для профілактики набряків, розладів травлення, – пояснила лікарка.

За словами медика, кабачки чудово справляються із завданням регуляції водного обміну, оскільки в 100 г овоча міститься 93 г води.

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Лікарка відзначила і високий вміст вітаміну С в кабачках – майже третина денної норми цього надзвичайно важливого мікроелемента, який захищає клітини мозку від пошкодження.

Крім вітаміну С, кабачки – джерело вітамінів А, групи В, Е і РР, а також мінералів, зокрема, калію, заліза, кальцію, фосфору і магнію.

Людмила Сердюк рекомендує влітку, у сезон кабачків, використовувати їх замість традиційних гарнірів, таких як паста і картопля.