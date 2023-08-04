Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Кабачки как ананасы: рецепт приготовления пошагово

4 августа 2023, 17:03
Анна Голишевская редактор ленты
Кабачки
Источник: Unsplash

Вот и начался сезон кабачков. А вместе с ним – время заготовок овощей на зиму. Из кабачков можно сделать много разнообразных вкусностей. К примеру, острый салат кубиками, или сладкую закрутку. Как приготовить кабачки, похожие на ананасы – читайте в материале.

Кабачки как ананасы: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков;
  • 0,5 л ананасового сока;
  • 1 стакан сахара;
  • 0,5 ч. л лимонной кислоты;
  • щепотка ванилина.

Способ приготовления:

  1. Возьмите желтые кабачки и промойте под проточной водой.
  2. Очистите их от кожуры и нарежьте кружками размером 5-7 мм.
  3. Удалите серединку чашкой. В большую кастрюлю вылейте ананасовый сок, высыпьте 1 стакан сахара, 0,5 ч. л лимонной кислоты и щепотку ванилина.
  4. Все тщательно перемешайте и добавьте кабачки.
  5. Поставьте на плиту и варите до 15 минут после закипания.
  6. Промойте банки под проточной водой. Затем стерилизуйте любым способом: на паровой бане, в микроволновке или духовке.
  7. Крышки кипятите примерно 5-10 минут в кастрюле.
  8. Разложите проваренные кабачки в сухие стерильные банки и залейте закипевшим сиропом.
  9. Закройте герметично крышками и переверните вверх дном.
  10. Подождите, пока они остынут, а затем попробуйте. Уберите в холодное темное место до зимы.
Читайте также:
КабачкиКабачки на зиму по-корейски: рецепт закрутки без стерилизации

Теги
Кулінарні рецепти Овочі Советы Рецепт Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь