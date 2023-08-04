Вот и начался сезон кабачков. А вместе с ним – время заготовок овощей на зиму. Из кабачков можно сделать много разнообразных вкусностей. К примеру, острый салат кубиками, или сладкую закрутку. Как приготовить кабачки, похожие на ананасы – читайте в материале.

Кабачки как ананасы: рецепт

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

0,5 л ананасового сока;

1 стакан сахара;

0,5 ч. л лимонной кислоты;

щепотка ванилина.

Способ приготовления: