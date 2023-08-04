Вот и начался сезон кабачков. А вместе с ним – время заготовок овощей на зиму. Из кабачков можно сделать много разнообразных вкусностей. К примеру, острый салат кубиками, или сладкую закрутку. Как приготовить кабачки, похожие на ананасы – читайте в материале.
Кабачки как ананасы: рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков;
- 0,5 л ананасового сока;
- 1 стакан сахара;
- 0,5 ч. л лимонной кислоты;
- щепотка ванилина.
Способ приготовления:
- Возьмите желтые кабачки и промойте под проточной водой.
- Очистите их от кожуры и нарежьте кружками размером 5-7 мм.
- Удалите серединку чашкой. В большую кастрюлю вылейте ананасовый сок, высыпьте 1 стакан сахара, 0,5 ч. л лимонной кислоты и щепотку ванилина.
- Все тщательно перемешайте и добавьте кабачки.
- Поставьте на плиту и варите до 15 минут после закипания.
- Промойте банки под проточной водой. Затем стерилизуйте любым способом: на паровой бане, в микроволновке или духовке.
- Крышки кипятите примерно 5-10 минут в кастрюле.
- Разложите проваренные кабачки в сухие стерильные банки и залейте закипевшим сиропом.
- Закройте герметично крышками и переверните вверх дном.
- Подождите, пока они остынут, а затем попробуйте. Уберите в холодное темное место до зимы.