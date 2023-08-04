От і почався сезон кабачків. А разом з ним – час заготівель овочів на зиму. З кабачків можна зробити багато різноманітної смакоти. Наприклад, гострий салат кубиками, або солодку закрутку. Як приготувати кабачки, як ананаси – читайте в матеріалі.
Кабачки як ананаси: рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг кабачків;
- 0,5 л ананасового соку;
- 1 склянка цукру;
- 0,5 ч. л лимонної кислоти;
- щіпка ваніліну.
Спосіб приготування:
- Візьміть жовті кабачки й промийте їх під проточною водою.
- Очистіть їх від шкірки й наріжте кружальцями розміром 5-7 мм.
- Видаліть серединку чашкою. У велику каструлю вилийте ананасовий сік, висипте 1 склянку цукру, 0,5 ч. л лимонної кислоти та щіпку ваніліну.
- Все ретельно перемішайте й додайте кабачки.
- Поставте на плиту і варіть до 15 хвилин після закипання.
- Промийте банки під проточною водою. Потім стерилізуйте будь-яким способом: на паровій бані, в мікрохвильовій печі або духовці.
- Кришки кип’ятіть приблизно 5-10 хвилин у каструлі.
- Розкладіть проварені кабачки в сухі стерильні банки й залийте сиропом, що закипів.
- Закрийте герметично кришками й переверніть догори дном.
- Зачекайте, поки вони охолонуть, а потім спробуйте. Приберіть у прохолодне темне місце до зими.