От і почався сезон кабачків. А разом з ним – час заготівель овочів на зиму. З кабачків можна зробити багато різноманітної смакоти. Наприклад, гострий салат кубиками, або солодку закрутку. Як приготувати кабачки, як ананаси – читайте в матеріалі.

Кабачки як ананаси: рецепт

Інгредієнти:

1 кг кабачків;

0,5 л ананасового соку;

1 склянка цукру;

0,5 ч. л лимонної кислоти;

щіпка ваніліну.

Спосіб приготування: