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Їжа

Кабачки як ананаси: рецепт приготування покроково

4 Серпня 2023, 17:03
Анна Голішевська редакторка стрічки
Кабачки
Джерело: Unsplash

От і почався сезон кабачків. А разом з ним – час заготівель овочів на зиму. З кабачків можна зробити багато різноманітної смакоти. Наприклад, гострий салат кубиками, або солодку закрутку. Як приготувати кабачки, як ананаси – читайте в матеріалі.

Кабачки як ананаси: рецепт 

Інгредієнти: 

  • 1 кг кабачків;
  • 0,5 л ананасового соку;
  • 1 склянка цукру;
  •  0,5 ч. л лимонної кислоти;
  • щіпка ваніліну.

Спосіб приготування:

  1. Візьміть жовті кабачки й промийте їх під проточною водою.
  2. Очистіть їх від шкірки й наріжте кружальцями розміром 5-7 мм.
  3. Видаліть серединку чашкою. У велику каструлю вилийте ананасовий сік, висипте 1 склянку цукру, 0,5 ч. л лимонної кислоти та щіпку ваніліну.
  4. Все ретельно перемішайте й додайте кабачки.
  5. Поставте на плиту і варіть до 15 хвилин після закипання.
  6. Промийте банки під проточною водою. Потім стерилізуйте будь-яким способом: на паровій бані, в мікрохвильовій печі або духовці.
  7. Кришки кип’ятіть приблизно 5-10 хвилин у каструлі.
  8. Розкладіть проварені кабачки в сухі стерильні банки й залийте сиропом, що закипів.
  9. Закрийте герметично кришками й переверніть догори дном.
  10. Зачекайте, поки вони охолонуть, а потім спробуйте. Приберіть у прохолодне темне місце до зими.
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