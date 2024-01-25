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Киш Лорен: классический рецепт французской выпечки

25 января 2024, 16:40
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Кіш Лорен

Всемирно известный французский киш Лорен можно легко и просто сделать в домашних условиях. Хрустящее тесто идеально сочетается с мягкой ароматной начинкой. Приготовьте этот невероятно аппетитный и сытный пирог – порадуйте себя и родных.

Киш Лорен – рецепт

На самом деле рецепт киш Лорен не сложный. В начинку можно добавлять любые продукты по вкусу, но бекон – обязательно.

Для теста:

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  • мука – 250 г
  • сливочное масло – 150 г
  • яйцо – 1 шт.
  • молоко, вода или пиво – 1 ст. л.
  • сахар – 0,5 ч. л.
  • соль – щепотка

Для начинки:

  • бекон – 100 г
  • твердый сыр – 100 г
  • шампиньоны свежие – 80 г
  • луковица небольшая – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сливки 30% – 250 мл
  • молотый мускатный орех – по вкусу
  • соль, молотый черный перец – по вкусу

Как приготовить киш Лорен:

  1. Охлажденное сливочное масло нарезаем кубиками. Муку просеиваем с солью и сахаром.
  2. В муку выкладываем масло и растираем в крошку.
  3. Затем добавляем холодное молоко (воду или пиво) и яйцо, замешиваем тесто.
  4. На пергаментную бумагу выкладываем тесто, накрываем вторым листом пергаментной бумаги и раскатываем.
  5. Помещаем тесто в холодильник на 30 минут.
  6. Тесто выкладываем в форму, накалываем его вилкой, затем ножом убираем лишнее тесто.
  7. Выпекаем в духовке при 190 °С около 12 минут.
  8. Для начинки бекон нарезаем полосками, обжариваем его на сухой сковороде, охлаждаем. Добавляем яйца, тертый сыр, мелко нарезанную луковицу и шампиньоны, сливки, все специи. Перемешиваем.
  9. Выкладываем начинку в форму с заготовкой.
  10. Выпекаем в духовке при 170 °С около 25 минут. Приятного аппетита!

В начинку можно также добавить разрезанные на половинки помидоры черри.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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