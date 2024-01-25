Всемирно известный французский киш Лорен можно легко и просто сделать в домашних условиях. Хрустящее тесто идеально сочетается с мягкой ароматной начинкой. Приготовьте этот невероятно аппетитный и сытный пирог – порадуйте себя и родных.

Киш Лорен – рецепт

На самом деле рецепт киш Лорен не сложный. В начинку можно добавлять любые продукты по вкусу, но бекон – обязательно.

Для теста:

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мука – 250 г

сливочное масло – 150 г

яйцо – 1 шт.

молоко, вода или пиво – 1 ст. л.

сахар – 0,5 ч. л.

соль – щепотка

Для начинки:

бекон – 100 г

твердый сыр – 100 г

шампиньоны свежие – 80 г

луковица небольшая – 1 шт.

яйца – 3 шт.

сливки 30% – 250 мл

молотый мускатный орех – по вкусу

соль, молотый черный перец – по вкусу

Как приготовить киш Лорен:

Охлажденное сливочное масло нарезаем кубиками. Муку просеиваем с солью и сахаром. В муку выкладываем масло и растираем в крошку. Затем добавляем холодное молоко (воду или пиво) и яйцо, замешиваем тесто. На пергаментную бумагу выкладываем тесто, накрываем вторым листом пергаментной бумаги и раскатываем. Помещаем тесто в холодильник на 30 минут. Тесто выкладываем в форму, накалываем его вилкой, затем ножом убираем лишнее тесто. Выпекаем в духовке при 190 °С около 12 минут. Для начинки бекон нарезаем полосками, обжариваем его на сухой сковороде, охлаждаем. Добавляем яйца, тертый сыр, мелко нарезанную луковицу и шампиньоны, сливки, все специи. Перемешиваем. Выкладываем начинку в форму с заготовкой. Выпекаем в духовке при 170 °С около 25 минут. Приятного аппетита!

В начинку можно также добавить разрезанные на половинки помидоры черри.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.