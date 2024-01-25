Всемирно известный французский киш Лорен можно легко и просто сделать в домашних условиях. Хрустящее тесто идеально сочетается с мягкой ароматной начинкой. Приготовьте этот невероятно аппетитный и сытный пирог – порадуйте себя и родных.
Киш Лорен – рецепт
На самом деле рецепт киш Лорен не сложный. В начинку можно добавлять любые продукты по вкусу, но бекон – обязательно.
Для теста:
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- мука – 250 г
- сливочное масло – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- молоко, вода или пиво – 1 ст. л.
- сахар – 0,5 ч. л.
- соль – щепотка
Для начинки:
- бекон – 100 г
- твердый сыр – 100 г
- шампиньоны свежие – 80 г
- луковица небольшая – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- сливки 30% – 250 мл
- молотый мускатный орех – по вкусу
- соль, молотый черный перец – по вкусу
Как приготовить киш Лорен:
- Охлажденное сливочное масло нарезаем кубиками. Муку просеиваем с солью и сахаром.
- В муку выкладываем масло и растираем в крошку.
- Затем добавляем холодное молоко (воду или пиво) и яйцо, замешиваем тесто.
- На пергаментную бумагу выкладываем тесто, накрываем вторым листом пергаментной бумаги и раскатываем.
- Помещаем тесто в холодильник на 30 минут.
- Тесто выкладываем в форму, накалываем его вилкой, затем ножом убираем лишнее тесто.
- Выпекаем в духовке при 190 °С около 12 минут.
- Для начинки бекон нарезаем полосками, обжариваем его на сухой сковороде, охлаждаем. Добавляем яйца, тертый сыр, мелко нарезанную луковицу и шампиньоны, сливки, все специи. Перемешиваем.
- Выкладываем начинку в форму с заготовкой.
- Выпекаем в духовке при 170 °С около 25 минут. Приятного аппетита!
В начинку можно также добавить разрезанные на половинки помидоры черри.
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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.