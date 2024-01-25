Всесвітньо відомий французький кіш Лорен можна легко і просто приготувати в домашніх умовах. Хрустке тісто ідеально поєднується з м’якою ароматною начинкою. Приготуйте цей неймовірно апетитний та ситний пиріг – потіште себе та рідних.

Кіш Лорен – рецепт

Насправді рецепт кіш Лорен не складний. В начинку можна додавати будь-які продукти до смаку, але бекон – обов’язково.

Для тіста:

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борошно – 250 г

вершкове масло – 150 г

яйце – 1 шт.

молоко, вода або пиво – 1 ст. л.

цукор – 0,5 ч. л.

сіль – дрібка

Для начинки:

бекон – 100 г

твердий сир – 100 г

печериці свіжі – 80 г

цибулина невелика – 1 шт.

яйця – 3 шт.

вершки 30% – 250 мл

мелений мускатний горіх – до смаку

сіль, мелений чорний перець – до смаку

Як приготувати кіш Лорен:

Охолоджене вершкове масло нарізаємо кубиками. Борошно просіюємо з сіллю і цукром. В борошно викладаємо масло і розтираємо в крихту. Потім додаємо холодне молоко (воду або пиво) і яйце, замішуємо тісто. На пергаментний папір викладаємо тісто, накриваємо другим аркушем пергаментного паперу і розкочуємо. Поміщаємо тісто у холодильник на 30 хвилин. Тісто викладаємо у форму, наколюємо його виделкою, потім ножем прибираємо зайве тісто. Випікаємо у духовці за 190 °С близько 12 хвилин. Для начинки бекон нарізаємо смужками, обсмажуємо його на сухій сковороді, охолоджуємо. Додаємо яйця, тертий сир, дрібно нарізану цибулину і печериці, вершки, усі спеції. Перемішуємо. Викладаємо начинку у форму із заготовкою. Випікаємо у духовці за 170 °С близько 25 хвилин. Смачного!

В начинку можна також додати розрізані на половинки помідори чері.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.