Всесвітньо відомий французький кіш Лорен можна легко і просто приготувати в домашніх умовах. Хрустке тісто ідеально поєднується з м’якою ароматною начинкою. Приготуйте цей неймовірно апетитний та ситний пиріг – потіште себе та рідних.
Кіш Лорен – рецепт
Насправді рецепт кіш Лорен не складний. В начинку можна додавати будь-які продукти до смаку, але бекон – обов’язково.
Для тіста:
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- борошно – 250 г
- вершкове масло – 150 г
- яйце – 1 шт.
- молоко, вода або пиво – 1 ст. л.
- цукор – 0,5 ч. л.
- сіль – дрібка
Для начинки:
- бекон – 100 г
- твердий сир – 100 г
- печериці свіжі – 80 г
- цибулина невелика – 1 шт.
- яйця – 3 шт.
- вершки 30% – 250 мл
- мелений мускатний горіх – до смаку
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
Як приготувати кіш Лорен:
- Охолоджене вершкове масло нарізаємо кубиками. Борошно просіюємо з сіллю і цукром.
- В борошно викладаємо масло і розтираємо в крихту.
- Потім додаємо холодне молоко (воду або пиво) і яйце, замішуємо тісто.
- На пергаментний папір викладаємо тісто, накриваємо другим аркушем пергаментного паперу і розкочуємо.
- Поміщаємо тісто у холодильник на 30 хвилин.
- Тісто викладаємо у форму, наколюємо його виделкою, потім ножем прибираємо зайве тісто.
- Випікаємо у духовці за 190 °С близько 12 хвилин.
- Для начинки бекон нарізаємо смужками, обсмажуємо його на сухій сковороді, охолоджуємо. Додаємо яйця, тертий сир, дрібно нарізану цибулину і печериці, вершки, усі спеції. Перемішуємо.
- Викладаємо начинку у форму із заготовкою.
- Випікаємо у духовці за 170 °С близько 25 хвилин. Смачного!
В начинку можна також додати розрізані на половинки помідори чері.
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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.