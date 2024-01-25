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Кіш Лорен: класичний рецепт французької випічки

25 Січня 2024, 16:40
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Кіш Лорен

Всесвітньо відомий французький кіш Лорен можна легко і просто приготувати в домашніх умовах. Хрустке тісто ідеально поєднується з м’якою ароматною начинкою. Приготуйте цей неймовірно апетитний та ситний пиріг – потіште себе та рідних.

Кіш Лорен – рецепт

Насправді рецепт кіш Лорен не складний. В начинку можна додавати будь-які продукти до смаку, але бекон – обов’язково.

Для тіста:

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  • борошно – 250 г
  • вершкове масло – 150 г
  • яйце – 1 шт.
  • молоко, вода або пиво – 1 ст. л.
  • цукор – 0,5 ч. л.
  • сіль – дрібка

Для начинки:

  • бекон – 100 г
  • твердий сир – 100 г
  • печериці свіжі – 80 г
  • цибулина невелика – 1 шт.
  • яйця – 3 шт.
  • вершки 30% – 250 мл
  • мелений мускатний горіх – до смаку
  • сіль, мелений чорний перець – до смаку

Як приготувати кіш Лорен:

  1. Охолоджене вершкове масло нарізаємо кубиками. Борошно просіюємо з сіллю і цукром.
  2. В борошно викладаємо масло і розтираємо в крихту.
  3. Потім додаємо холодне молоко (воду або пиво) і яйце, замішуємо тісто.
  4. На пергаментний папір викладаємо тісто, накриваємо другим аркушем пергаментного паперу і розкочуємо.
  5. Поміщаємо тісто у холодильник на 30 хвилин.
  6. Тісто викладаємо у форму, наколюємо його виделкою, потім ножем прибираємо зайве тісто.
  7. Випікаємо у духовці за 190 °С близько 12 хвилин.
  8. Для начинки бекон нарізаємо смужками, обсмажуємо його на сухій сковороді, охолоджуємо. Додаємо яйця, тертий сир, дрібно нарізану цибулину і печериці, вершки, усі спеції. Перемішуємо.
  9. Викладаємо начинку у форму із заготовкою.
  10. Випікаємо у духовці за 170 °С близько 25 хвилин. Смачного!

В начинку можна також додати розрізані на половинки помідори чері.

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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