Среди множества вариантов сладких заготовок, мы рекомендуем приготовить компот из клубники на зиму. Этот напиток имеет непревзойденный вкус и аромат и дарит настоящее удовольствие в холодные зимние вечера.

Клубника богата витаминами C и K, фолиевой кислотой, калием, марганцем и антиоксидантами. В компоте из клубники сохраняется часть этих полезных веществ, что делает его не только вкусным, но и полезным.

Как приготовить компот из клубники на зиму

Для приготовления клубничного компота на зиму не нужно много времени или труднодоступных ингредиентов. Основные компоненты – это клубника, сахар и вода. Остальные составляющие – по желанию хозяйки.

Ингредиенты на банку объемом 3 литра:

вода – 2,5 л

клубники – 500 г

сахар – 300-350 г

лимон – 2 кружочка

мята (по желанию) – 1 веточка

Компот из клубники на зиму: рецепт пошагово

Сначала простерилизуем банку. Сделать это можно сделать в духовке, на пару или в микроволновой печи. Мы предлагаем рецепт стерилизации банок в духовке. Делаем это так: банки хорошо промываем и помещаем в духовку, разогретую до 100 °С. Стерилизуем 30 минут. Воду вливаем в кастрюлю, всыпаем сахар и доводим до кипения. Варим около 5 минут. Клубнику хорошо промываем, удаляем хвостики и еще раз промываем. Затем выкладываем на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю воду. Мяту также хорошо промываем и обсушиваем. Ягоды закладываем в банку, добавляем кружочки лимона и мяту. Вливаем в банку сахарный сироп, накрываем крышкой и оставляем на 30 минут. Затем компот без ягод переливаем в кастрюлю, доводим до кипения и варим 1 минуту. Вливаем горячий клубничный компот в банку и закручиваем ее стерилизованными крышками. Банку переворачиваем вверх дном, накрываем теплым одеялом или пледом и оставляем до полного остывания. Храним компот из клубники в темном, желательно прохладном месте.

Компот готов к употреблению уже через месяц, но храниться может год или больше.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.