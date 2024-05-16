Серед безлічі варіантів солодких заготовок, ми рекомендуємо приготувати компот із полуниці на зиму. Цей напій має неперевершений смак та аромат і дарує справжнє задоволення в холодні зимові вечори.

Полуниця багата на вітаміни C і K, фолієву кислоту, калій, марганець та антиоксиданти. У компоті з полуниці зберігається частина цих речовин, що робить його не лише смачним, а й корисним.

Як приготувати компот із полуниці на зиму

Для приготування полуничного компоту на зиму не потрібно багато часу чи важкодоступних інгредієнтів. Основні компоненти – це полуниця, цукор і вода. Інші складові – за бажання господині.

Інгредієнти на банку об’ємом 3 літри:

вода – 2,5 л

полуниці – 500 г

цукор – 300-350 г

лимон – 2 кружальця

м’ята (за бажанням) – 1 гілочка

Смачний компот із полуниці на зиму: рецепт покроково

Спочатку простерилізуємо банку. Зробити це можна в духовці, на пару або в мікрохвильовій печі. Ми пропонуємо рецепт стерилізації банок у духовці. Робимо це так: банки гарно промиваємо і поміщаємо в духовку, розігріту до 100 °С. Стерилізуємо 30 хвилин. Воду вливаємо в каструлю, всипаємо цукор і доводимо до кипіння. Варимо близько 5 хвилин. Полуниці гарно промиваємо, видаляємо хвостики та ще раз промиваємо. Потім викладаємо на друшляк, щоб прибрати зайву воду. М’яту також гарно промиваємо та обсушуємо. Ягоди закладаємо в банку, додаємо кружальця лимона та м’яту. Вливаємо в банку цукровий сироп, накриваємо кришкою і залишаємо на 30 хвилин. Потім компот без ягід переливаємо в каструлю, доводимо до кипіння і варимо 1 хвилину. Вливаємо гарячий полуничний компот у банку та закручуємо її стерилізованими кришками. Банку перевертаємо догори дном, накриваємо теплою ковдрою чи пледом і залишаємо до повного охолодження. Зберігаємо компот із полуниці у темному, бажано прохолодному місці.

Компот готовий до вживання вже через місяць, але зберігатися може рік чи більше.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.