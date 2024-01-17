Красивые и здоровые волосы – мечта каждого человека. Для того, чтобы регулярно ухаживать и поддерживать их в хорошем состоянии, необходимо правильно подобрать домашний уход. Среди популярных hair-средств чаще всего используются маска и кондиционер для волос.

Но очень многие люди не знают, как отличить кондиционер от маски, что лучше выбрать и как правильно ими пользоваться. Факты ICTV вместе с трихологом расскажут, какая разница между маской и кондиционером, что делает каждое из этих средств и как правильно ими пользоваться.

Какая разница между маской и кондиционером для волос

Кондиционеры и маски играют ключевую роль в уходе за волосами. Эстетический трихолог Татьяна Одарюк рассказала, для чего нужно каждое из этих средств, какая между ними разница и как правильно их выбрать.

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Кондиционер служит для того, чтобы закрыть кутикулу, сгладить верхний слой волос и сделать их мягкими, блестящими и шелковистыми.

– Кондиционер – это средство, которое нужно обязательно наносить на волосы после каждого мытья головы, потому что оно плотно закрывает кутикулу и обеспечивает гладкость волосам.

Если кондиционер предназначен для постоянного ухода за волосами, то маска – нет. Маска — это средство для глубокой реконструкции, питания и восстановления волос. Она предназначена для поврежденных, тусклых, сухих волос.

Трихолог Татьяна Одарюк отметила, что маска используется, как правило, несколько раз в неделю. Но для обезвоженных и очень сухих волос маску можно применять при каждом мытье головы.

Кондиционер и маска: какая польза от этих средств

Кондиционер помогает увлажнять волосы, предотвращает сухость, тусклость, электризацию и посеченность кончиков. Защищает их от травмирования во время сушки и облегчает расчесывание.

Каждый кондиционер имеет свое предназначение и отличается друг от друга по составу. В зависимости от компонентов, это средство может нести увлажняющее и восстанавливающее действие, поддерживать цвет и обеспечивать уменьшение пушистости волос.

Кондиционеры могут содержать полезные ингредиенты, такие, как аминокислоты, витамины и растительные экстракты, которые оздоравливают волосы и делают их более блестящими и сильными. Для того, чтобы самостоятельно выбрать кондиционер Татьяна Одарюк советует:

— Нужно сначала определить тип ваших волос — поврежденные они, окрашенные или не окрашенные, пористые, вьющиеся или прямые. И, оттолкиваясь от этих данных, мы уже можем выбрать нужный кондиционер.

Маска для волос – это интенсивное средство для питания и восстановления волос. Маска содержит больше активных компонентов, чем бальзам, поэтому проникает в глубокие слои волос и имеет глубокое восстанавливающее действие. Это средство помогает оздоровить, уменьшить ломкость волос, восстановить утраченную влагу и обеспечивает им здоровый вид.

По составу они также бывают разные. Есть питательные, аминокислотные, восстановительная, липидные маски. Поэтому перед тем как выбрать нужную маску и получить желаемый эффект, надо определить свой тип волос.

Нужно ли использовать кондиционер и маску во время мытья волос

Кондиционер можно использовать после каждого мытья головы. Для применения необходимо вымыть голову шампунем 2 раза, затем нанести кондиционер на всю длину волос, выдержать средство 2-3 минуты и тщательно смыть водой.

– Очень важно наносить кондиционер, отступая от прикорневой зоны примерно 1-1,5 см, не попадая на кожу головы, потому что он может зажирить ее — отмечает трихолог Татьяна Одарюк.

Для применения маски необходимо помыть голову шампунем, нанести средство на всю длину волос, избегая кожи головы, и расчесать расческой, чтобы лучше распределить ее. Выдержать рекомендованное время и тщательно смыть водой.

Частота использования маски зависит от частоты мытья головы. Очень важно знать, что некоторые профессиональные маски имеют эффект накопления. Это означает, что со временем волосы могут перенасытиться средством, поэтому лучше посоветоваться с мастером или прийти на консультацию к эстетическому трихологу.