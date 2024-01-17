Красиве та здорове волосся – мрія кожної людини. А щоб підтримувати його в гарному стані, необхідно правильно підібрати домашній догляд. Серед популярних hair-засобів найчастіше використовуються маска та кондиціонер для волосся.

Але дуже багато людей не знають, як відрізнити кондиціонер від маски, що краще обрати та як правильно ними користуватися. Факти ICTV разом із трихологом розкажуть, яка різниця між маскою та кондиціонером, що робить кожен із цих засобів та як правильно ними користуватися.

Яка різниця між маскою та кондиціонером для волосся

Кондиціонери й маски відіграють ключову роль у догляді за волоссям. Естетичний трихолог Тетяна Одарюк розповіла, для чого потрібен кожен із цих засобів, яка між ними різниця та як правильно їх обирати.

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Кондиціонер слугує для того, щоб закрити кутикулу, згладити верхній шар волосся та зробити волосся м’яким, блискучим і шовковистим.

– Кондиціонер – це засіб, який потрібно обов’язково наносити на волосся після кожного миття голови, тому що він щільно закриває кутикулу й забезпечує гладкість волоссю.

Якщо кондиціонер призначений для постійного догляду за волоссям, то маска – ні. Маска – це засіб для глибокої реконструкції, живлення й відновлення волосся. Вона призначена для пошкодженого, тьмяного, сухого волосся.

Трихологиня Тетяна Одарюк зазначила, що маска використовується, як правило, декілька разів на тиждень. Але для зневодненого та дуже сухого волосся маску можна застосовувати за кожного миття голови.

Кондиціонер і маска: яка користь від цих засобів

Кондиціонер допомагає зволожувати волосся, запобігає сухості, тьмяності, електризації та посіченості кінчиків. Захищає його від травмування під час сушіння та полегшує розчісування.

Кожен кондиціонер має своє призначення і відрізняється один від одного за складом. Залежно від компонентів, цей засіб може мати зволожувальну та відновлювальну дію, підтримувати колір і забезпечувати зменшення пухнастості волосся.

Кондиціонери можуть містити корисні інгредієнти, як-от амінокислоти, вітаміни та рослинні екстракти, які оздоровлюють волосся й роблять його блискучим і сильним. Щоб самостійно обрати кондиціонер, Тетяна Одарюк радить:

– Потрібно спочатку визначити, який тип вашого волосся – пошкоджене воно, фарбоване чи нефарбоване, пористе, кучеряве чи пряме. І вже за цими даними можемо обрати потрібний кондиціонер.

Маска для волосся – це інтенсивний засіб для живлення та відновлення волосся. Маски містять більше активних компонентів, аніж бальзам, тому проникають у глибокі шари волосся та мають глибоку відновлювальну дію. Цей засіб допомагає оздоровити, зменшити ламкість волосся, відновити втрачену вологу та забезпечує йому здоровий вигляд.

За складом вони також бувають різні – є живильні, амінокислотні, відновлювальні, ліпідні маски. Тому перед тим як обрати потрібну маску й отримати бажаний ефект, треба визначити свій тип волосся.

Чи потрібно використовувати кондиціонер та маску під час миття волосся

Кондиціонер можна використовувати після кожного миття голови. Для застосування необхідно двічі вимити голову шампунем, потім нанести кондиціонер на всю довжину волосся, витримати засіб 2-3 хвилини та ретельно змити водою.

– Дуже важливо наносити кондиціонер, відступаючи від прикореневої зони приблизно 1-1,5 см, не потрапляючи на шкіру голови, тому що він може зажирнити її, – зазначає трихологиня Тетяна Одарюк.

Для застосування маски необхідно помити голову шампунем, нанести засіб на всю довжину волосся, уникаючи шкіри голови, й розчесати гребінцем, щоб краще розподілити її. Витримати рекомендований час і ретельно змити водою

Частота використання маски залежить від частоти миття голови. Дуже важливо знати, що деякі професійні маски мають ефект накопичення. Це означає, що з часом волосся може перенасититися засобом, тому краще порадитись із майстром або прийти на консультацію до естетичного трихолога.