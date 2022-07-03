Как уже многим известно, наш, украинский, борщ не так давно обрел почетный официальный статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который нуждается в охране.
Отпраздновать это событие микробиолог Елена Ливинская предлагает приготовлением вкусного и полезного блюда по его классическому рецепту.
Классический рецепт украинского борща
Ставим на плиту воду с картофелем, нарезаем лук, морковь, свеклу. Также берем:
- капусту: половину — свежую, половину — квашеную;
- томаты: лучше свежие, но можно также использовать квашеные или томатную пасту;
- болгарский перец, если есть.
Овощи тушим в большой глубокой сковороде, добавив совсем немного масла и, если нужно, воды.
Когда свекла немного обмякнет, добавляем тушеные овощи в кастрюлю, где уже кипит картофель. Туда же добавляем предварительно отваренную фасоль.
Пробуем и добавляем лавровый лист, перец горошком, молотые семена укропа и соль (квашеные овощи уже соленые, поэтому важно не пересолить).
Когда блюдо готово, продавливаем 3-4 зубчика чеснока, хорошо перемешиваем и плотно накрываем крышкой, чтобы борщ набрался аромата.
Польза украинского борща:
- много овощей, которые являются отличным источником клетчатки, витаминов и микроэлементов;
- фасоль добавляет сытости, является хорошим источником белка, а также фолиевой кислоты и железа;
- тушение вместо жарки — это меньшее количество жира и вредных продуктов сгорания;
- квашеные овощи обогащают блюдо ценными пробиотическими нутриентами.
Источник: Береги себя