Как уже многим известно, наш, украинский, борщ не так давно обрел почетный официальный статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который нуждается в охране.

Отпраздновать это событие микробиолог Елена Ливинская предлагает приготовлением вкусного и полезного блюда по его классическому рецепту.

Классический рецепт украинского борща

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Ставим на плиту воду с картофелем, нарезаем лук, морковь, свеклу. Также берем:

капусту: половину — свежую, половину — квашеную;

томаты: лучше свежие, но можно также использовать квашеные или томатную пасту;

болгарский перец, если есть.

Овощи тушим в большой глубокой сковороде, добавив совсем немного масла и, если нужно, воды.

Когда свекла немного обмякнет, добавляем тушеные овощи в кастрюлю, где уже кипит картофель. Туда же добавляем предварительно отваренную фасоль.

Пробуем и добавляем лавровый лист, перец горошком, молотые семена укропа и соль (квашеные овощи уже соленые, поэтому важно не пересолить).

Когда блюдо готово, продавливаем 3-4 зубчика чеснока, хорошо перемешиваем и плотно накрываем крышкой, чтобы борщ набрался аромата.

Польза украинского борща:

много овощей, которые являются отличным источником клетчатки, витаминов и микроэлементов;

фасоль добавляет сытости, является хорошим источником белка, а также фолиевой кислоты и железа;

тушение вместо жарки — это меньшее количество жира и вредных продуктов сгорания;

квашеные овощи обогащают блюдо ценными пробиотическими нутриентами.

Источник: Береги себя